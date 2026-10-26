Bảo tồn thị lực cho bệnh nhân bị mảnh bát vỡ đâm xuyên nhãn cầu

Bệnh viện Kiến An (Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật xử trí thành công một trường hợp chấn thương xuyên nhãn cầu phức tạp do tai nạn sinh hoạt, giúp người bệnh bảo tồn cấu trúc nhãn cầu và thị lực.

Theo thông tin, bệnh nhân T.V.T. (44 tuổi, trú tại phường Phù Liễn, Hải Phòng) bị mảnh bát vỡ bắn vào mắt phải trong quá trình sinh hoạt. Sau tai nạn, người bệnh xuất hiện triệu chứng đau nhức, nhìn mờ và được đưa đến Bệnh viện Kiến An thăm khám.

Hình ảnh phẫu thuật cho bệnh nhân bị mảnh bát vỡ bắn vào mắt, xuyên nhãn cầu. Ảnh: BVKA

Qua kiểm tra, các bác sĩ ghi nhận thị lực mắt phải của bệnh nhân suy giảm nghiêm trọng, giác mạc và củng mạc bị rách, mống mắt sa kẹt, thể thủy tinh đục do chấn thương.

Kết quả thăm khám xác định bệnh nhân bị vết thương xuyên nhãn cầu vùng giác mạc – củng mạc, kèm sa kẹt mống mắt và đục thể thủy tinh do chấn thương. Đây là tổn thương mắt nghiêm trọng, cần được can thiệp kịp thời nhằm hạn chế nguy cơ mất thị lực.

Trước tình trạng trên, ê-kíp do BSCKII Nguyễn Thị Thanh Hoài, Trưởng khoa Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt (Bệnh viện Kiến An) làm trưởng kíp đã phẫu thuật khâu giác mạc và xử trí các tổn thương phức tạp nhằm bảo tồn cấu trúc nhãn cầu, duy trì khả năng thị giác cho người bệnh. Sau phẫu thuật, hiện bệnh nhân tỉnh, thị lực được bảo tồn.

Theo các bác sĩ, những tai nạn sinh hoạt liên quan đến mảnh thủy tinh, bát đĩa vỡ có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho mắt, đặc biệt là vết thương xuyên nhãn cầu. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, người bệnh có nguy cơ suy giảm hoặc mất thị lực lâu dài.