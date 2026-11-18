Tấm Văn bia lớn được dựng tại chùa Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên được cho là khắc năm Vĩnh Thịnh thứ 11 (1711) chữ còn khá rõ ràng, nguyên vẹn, được bảo quản trong điều kiện tốt. Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN

Các hoạt động nổi bật là: Liên hoan hát chèo, ca trù, trống quân tỉnh Hưng Yên lần thứ II (tại Trung tâm Thông tin, Hội nghị tỉnh); triển lãm, trưng bày chuyên đề "Cổ vật tiêu biểu tỉnh Hưng Yên lần thứ X năm 2026"; giới thiệu sách báo, tư liệu; hội chợ, xuất bản phẩm; các hoạt động thể dục, thể thao, không gian trưng bày giới thiệu văn hóa, du lịch Hưng Yên (tại Bảo tàng tỉnh Hưng Yên); liên hoan văn nghệ quần chúng các thôn, tổ dân phố thuộc các xã khu vực biên giới biển với các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh năm 2026...

Điểm nhấn của chuỗi các hoạt động là chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra tối 23/11 tại quảng trường Nguyễn Văn Linh (phường Phố Hiến). Chương trình hứa hẹn mang đến một đêm nghệ thuật đặc sắc, quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng được đông đảo khán giả yêu mến... Tối 21/11, tại quảng trường Nguyễn Văn Linh (phường Phố Hiến) diễn ra sự kiện diễu hành, biểu diễn nhạc kèn của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Bên cạnh đó, từ ngày 22-23/11, tại Đền Mẫu, đền Tiên La và Bảo tàng tỉnh Hưng Yên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh chủ trì tổ chức thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ gắn với liên hoan hát văn, chầu văn và giao lưu trò chơi dân gian, biểu diễn múa rối nước. Từ ngày 19-24/11, tại các xã, phường theo chương trình và tại Quảng trường Nguyễn Văn Linh, Bảo tàng tỉnh, Công viên Kỳ Bá diễn ra các hoạt động tuyên truyền lưu động, chiếu phim và biểu diễn nghệ thuật quần chúng...

Ngoài ra, từ ngày 1 - 18/11, các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc. Trong đó, bốn thôn tiêu biểu được lựa chọn tổ chức điểm cấp tỉnh gồm: Bằng Lương (xã Thái Ninh), An Xá (xã Hưng Hà), Đỗ Mỹ (xã Phạm Ngũ Lão), Thái Lạc (xã Như Quỳnh).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Lê Quang Hòa cho biết, các hoạt động phong phú, thiết thực được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa, ý nghĩa Ngày văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy giá trị văn hóa, truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương Hưng Yên. Chuỗi hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy và quảng bá các giá trị di sản, nghệ thuật truyền thống, lễ hội, làng nghề, ẩm thực và sản phẩm văn hóa đặc trưng, gắn văn hóa với thể thao, du lịch, phát triển công nghiệp văn hóa; phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, huy động nguồn lực và tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực hiệu quả; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tương thân tương ái...