Tham dự hội thảo có họa sĩ Siu Quý - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, đại diện Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Bảo tàng tỉnh cùng đông đảo các nhà điêu khắc, họa sĩ, nghệ nhân, nhà nghiên cứu văn hóa, nhà khoa học trong và ngoài tỉnh.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Lam Nguyên

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng lắng nghe, trao đổi ý kiến xung quanh các tham luận như: “Khi di sản bước ra khỏi nhà mồ - điêu khắc gỗ Jrai, Bahnar trong đối thoại với sáng tạo đương đại”; “Tượng gỗ Tây Nguyên theo dòng chảy và trong góc nhìn của nghệ thuật tạo hình”; “Bảo tồn "động" tượng gỗ dân gian Jrai gắn với tạo lập sinh kế bền vững cho nghệ nhân”…

Bên cạnh những ý kiến tâm huyết về nhận diện giá trị văn hóa và ngôn ngữ tạo hình của nghệ thuật điêu khắc Tây Nguyên, các đại biểu cũng bàn về thực tiễn sáng tạo và tiếp nối di sản trong mỹ thuật đương đại.

Hội thảo cũng ghi nhận nhiều giải pháp bảo tồn, phát huy để các loại hình này trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Họa sĩ Lý Khắc Nhu (bìa trái) được trao tặng giấy khen tại hội thảo. Ảnh: Lam Nguyên

Tại hội thảo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai đã tặng giấy khen cho Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh và họa sĩ Lý Khắc Nhu - Hội viên Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh vì đã hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Pleiku.

Cũng tại chương trình, đại diện Bảo tàng Pleiku đã tiếp nhận bức tranh "Đại ngàn vươn tầm" do 9 họa sĩ tại TP. Hồ Chí Minh cùng hoàn thành và gửi tặng; tiếp nhận 1 tác phẩm ký họa của họa sĩ Xu Man, do họa sĩ Lê Sa Long - Hội viên Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh hiến tặng.

Các đại biểu tham quan triển lãm “Di sản văn hóa Tây Nguyên qua điêu khắc gỗ”. Ảnh: Lam Nguyên

Dịp này, các đại biểu cũng tham quan triển lãm “Di sản văn hóa Tây Nguyên qua điêu khắc gỗ” tại Phòng chuyên đề - Bảo tàng Pleiku (mở cửa từ ngày 20-11 đến 10-12) với 50 hiện vật, tác phẩm của 9 họa sĩ, nhà điêu khắc trong và ngoài tỉnh.