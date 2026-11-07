Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa qua Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo ở Cần Thơ

Những ngày qua, tại nhiều xã, phường ở TP Cần Thơ, đồng bào Khmer đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao để chuẩn bị cho những ngày Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo vào cuối tháng 11/2026.

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa

Theo kế hoạch của UBND TP Cần Thơ các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) sẽ kết hợp cùng Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026. Mục đích của việc tổ chức các hoạt động văn hóa phong phú nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa của Cần Thơ; qua đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức bảo tồn và phát huy di sản văn hóa.

Đây cũng là dịp để các sở, ngành của TP Cần Thơ tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật quy mô lớn, tôn vinh các di sản phi vật thể và vật thể, giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về cội nguồn. Thông qua việc tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam nhằm triển khai các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển văn hóa được xác định trong Nghị quyết số 80-NQ/TW; từng bước đưa các chủ trương của Đảng đi vào đời sống.

Đua ghe Ngo là hoạt động không thể thiếu tại Lễ hội Oóc Om Bóc tại Cần Thơ.

Theo UBND TP Cần Thơ, Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2026 nhằm tôn vinh những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu sinh hoạt đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn thành phố nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng, qua đó bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, tín ngưỡng đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer.

Kế hoạch số 351/KH-UBND, do Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp ký đã nêu rõ trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2026 có Hội nghị xúc tiến du lịch; Liên hoan Nghệ thuật Sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ lần thứ ba năm 2026; các hoạt động Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11); các hoạt động kích cầu du lịch gắn với các hoạt động giới thiệu danh lam, thắng cảnh của thành phố Cần Thơ hưởng ứng chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam; Trưng bày, triển lãm sách với chủ đề “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” nhằm giới thiệu sách về văn hóa Việt Nam nói chung, thành phố Cần Thơ nói riêng qua các thời kỳ…

Sự kiện sẽ thu hút hàng triệu du khách đến với Cần Thơ vào dịp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam là những hoạt động liên quan đến Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2026. Theo kế hoạch, Lễ hội sẽ khai mạc tối 22/11, tại Quảng trường Bạch Đằng của phường Phú Lợi gắn với nội dung chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Sông Maspéro của TP Sóc Trăng cũ hứa hẹn diễn ra những trận tranh tài hấp dẫn.

Đến ngày 23/11, Giải đua ghe Ngo TP Cần Thơ mở rộng năm 2026 diễn ra trên sông Maspéro đến hết ngày 24/11. Thông tin từ Sở Dân tộc và Tôn giáo Cần Thơ, Giải đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026 tranh Cúp Nhựa Bình Minh đã có 79 đội đăng ký tranh tài. Trong đó, An Giang và Vĩnh Long không có đội nào tham dự.

Trong 79 đội có 64 ghe Ngo đến từ các xã, phường trong TP Cần Thơ (54 đội nam, 10 đội nữ). Cà Mau có 15 đội tham gia giải này, trong đó 9 đội nam và 6 đội nữ. Những cuộc tranh tài của các đội ghe Ngo nam và nữ hứa hẹn rất hấp dẫn, thu hút du khách trong và ngoài nước.

Tránh phô trương, hình thức

Trong Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo tại Cần Thơ năm nay còn có Lễ Cúng Trăng tại chùa Khleang, phường Sóc Trăng; trình diễn Thả Đèn nước (Lôiprotip) và ghe Cà Hâu với quy mô dự kiến có 20 đến 30 đèn nước và 4-6 ghe Cà Hâu của các chùa tham gia trong đêm 21/11, trên sông Maspéro, đoạn giữa cầu C247 (cầu Quay) và cầu 30/4 (cầu Cao), phường Phú Lợi và phường Sóc Trăng.

Đối với Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP thành phố Cần Thơ và đặc sản vùng miền năm 2026 (dự kiến 14-24/11) tại khu đô thị 5A, sẽ có quy mô 200 - 300 gian hàng. Tại đây còn có “Không gian trưng bày, triển lãm nghề thủ công truyền thống; giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm du lịch các địa phương trong thành phố Cần Thơ”.

Chương trình thả ghe Cà Hâu cũng diễn ra tại Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo ở Cần Thơ vào đêm 21/11.

Không gian Ẩm thực và Không gian quảng bá du lịch thành phố Cần Thơ tại khu đô thị 5A dự kiến từ ngày 14-24/11, sẽ có sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, các tổ chức, cá nhân hoạt động lĩnh vực ẩm thực và cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong, ngoài thành phố Cần Thơ với khoảng 40 gian hàng.

UBND TP Cần Thơ yêu cầu các hoạt động Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ phải thể hiện được sự độc đáo, đậm bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer. Các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam phải bảo đảm ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc; nội dung phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố, tránh phô trương, hình thức.

Hiện, Cần Thơ đang đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các cơ quan thông tấn, báo chí, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở nhằm tạo không khí hưởng ứng rộng rãi trong toàn xã hội,