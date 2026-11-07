Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa qua Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Cần Thơ

Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP. Cần Thơ năm 2026 tôn vinh những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu sinh hoạt đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn thành phố nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng. Từ đây, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, tín ngưỡng đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer.

Lễ hội nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa của Cần Thơ; khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức bảo tồn và phát huy di sản văn hóa. Ảnh: CanThotourism

Theo đó, trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP. Cần Thơ năm 2026 có Hội nghị xúc tiến du lịch; Liên hoan Nghệ thuật Sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ lần thứ ba năm 2026; các hoạt động Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11); các hoạt động kích cầu du lịch gắn với các hoạt động giới thiệu danh lam, thắng cảnh của thành phố; Trưng bày, triển lãm sách với chủ đề "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi", giới thiệu sách về văn hóa Việt Nam, TP. Cần Thơ qua các thời kỳ…

Lễ hội khai mạc tối 22/11, tại Quảng trường Bạch Đằng, phường Phú Lợi. Ngày 23 - 24/11, Giải đua ghe Ngo TP. Cần Thơ mở rộng năm 2026 diễn ra trên sông Maspéro, quy tụ gần đội đăng ký tham gia. Những cuộc tranh tài của các đội ghe Ngo nam và nữ hứa hẹn rất hấp dẫn, thu hút du khách trong và ngoài nước.

Trong khuôn khổ lễ hội có Lễ Cúng Trăng tại chùa Khleang, phường Sóc Trăng; trình diễn Thả Đèn nước (Lôiprotip) và ghe Cà Hâu trên sông Maspéro.... Ngoài ra, có Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP TP. Cần Thơ và đặc sản vùng miền năm 2026. Tại đây có Không gian trưng bày, triển lãm nghề thủ công truyền thống; giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm du lịch các địa phương trong thành phố Cần Thơ...

UBND TP. Cần Thơ nêu rõ, các hoạt động lễ hội phải thể hiện được sự độc đáo, đậm bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer. Các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam phải bảo đảm ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc; nội dung phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố.