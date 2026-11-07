Bảo tồn món ăn truyền thống và bài toán cháy pin xe điện: Sinh viên mang đến những ý tưởng không ngờ

Hai đội sinh viên với hai dự án thuộc những lĩnh vực khác nhau đã bước vào màn tranh tài trực tiếp tại Sinh viên thế hệ mới 2026. Trong khi một đội tìm cách gìn giữ những món ăn truyền thống, đội còn lại tập trung vào giải pháp nhận diện và xử lý nguy cơ cháy pin xe điện.

Tại vòng thi này, NỐI VỊ của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) lựa chọn hướng đi gắn với bảo tồn di sản ẩm thực. Trong khi đó, ECOSAFE PIN đến từ Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tập trung giải quyết vấn đề an toàn pin xe điện.

Với NỐI VỊ, nhóm sinh viên bắt đầu từ câu chuyện món cháo Sát Phú Sơn và trăn trở làm thế nào để những món ăn truyền thống không bị mai một theo thời gian. Qua quá trình tìm hiểu thực tế, nhóm nhận thấy việc trao truyền các giá trị ẩm thực đang gặp nhiều trở ngại, trong đó có tình trạng thiếu người kế tục, thiếu môi trường thực hành và chưa tạo được sự kết nối với thế hệ trẻ.

Từ những vấn đề này, nhóm xây dựng quy trình 6 bước nhằm bảo tồn và phát huy giá trị ẩm thực truyền thống. Quy trình bao gồm nhận diện, đánh giá, xác định điểm gãy, can thiệp, đánh giá lại và nhân rộng mô hình.

Ở hướng tiếp cận khác, ECOSAFE PIN mang đến dự án liên quan đến nguy cơ cháy pin xe điện. Bên cạnh việc giới thiệu ý tưởng phát triển giải pháp nhận diện và xử lý nguy cơ cháy pin, các thành viên còn phải tìm cách diễn giải những kiến thức kỹ thuật bằng hình thức sân khấu hóa để khán giả dễ tiếp cận.

Đây cũng là thử thách không nhỏ với nhóm sinh viên vốn quen thuộc với môi trường nghiên cứu và phòng thí nghiệm, khi phải chuyển tải một vấn đề chuyên môn thành phần trình bày sinh động, dễ hiểu.

Sau phần sân khấu hóa, hai đội tiếp tục bước vào thử thách Phản biện dự án. Các đội lần lượt đảm nhận vai trò Chủ nhà và Khách, đưa ra lập luận, đặt câu hỏi và bảo vệ quan điểm của mình. Đáng chú ý, đội Khách còn có quyền phản biện tiếp sau khi đội Chủ nhà trả lời, khiến các thành viên phải duy trì sự tập trung và khả năng ứng biến trong suốt phần tranh luận.

Nhận xét về phần thi, TS. Hà Ánh Phượng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, ghi nhận khả năng tranh biện của nhóm sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đặc biệt là cách các bạn nhận diện những điểm đứt gãy trong quá trình trao truyền di sản.

Trong khi đó, GS.TS Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục và Phát triển Nhân lực, đánh giá cao tinh thần dám thử sức ở những lĩnh vực không phải sở trường của sinh viên. Tuy nhiên, giám khảo cũng chỉ ra những hạn chế trong việc tiếp nhận góp ý và điều chỉnh cách tiếp cận của đội thi thiên về khoa học kỹ thuật.

CEO Nguyễn Văn Thanh, nhà sáng lập startup công nghệ xanh Aves, cũng lưu ý các đội về kỹ năng thuyết trình, diễn đạt, trả lời câu hỏi và tính ứng dụng của dự án. Theo các giám khảo, một ý tưởng dù có tiềm năng vẫn cần được thử nghiệm, tiếp tục hoàn thiện và chứng minh khả năng triển khai trong thực tế.

Qua phần tranh tài, 2 dự án của các đội thi sinh viên cho thấy hai cách tiếp cận khác nhau trước những vấn đề của đời sống. Nếu một bên muốn giữ lại những giá trị ẩm thực truyền thống, bên còn lại tìm kiếm giải pháp cho nguy cơ mất an toàn từ pin xe điện. Tuy nhiên, để biến ý tưởng thành sản phẩm hoặc mô hình có thể ứng dụng, cả hai đều cần tiếp tục hoàn thiện về chuyên môn lẫn cách triển khai.

Đây là vòng đấu loại trực tiếp, chỉ một trong hai đội giành quyền bước vào vòng Thực tế, đội còn lại sẽ phải dừng hành trình. Kết quả cuộc đối đầu giữa hai dự án sẽ được công bố trong chương trình Sinh viên thế hệ mới 2026, phát sóng lúc 21h30 ngày 7/11/2026 trên kênh VTV3.