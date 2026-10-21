Bảo tồn Khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ - Nước Oa gắn với phát triển du lịch

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: D.LỆ

Đề án được UBND xã Trà Tân xây dựng, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030, do Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng tư vấn.

Theo dự thảo đề án, các giá trị Khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ - Nước Oa và văn hóa bản địa truyền thống vẫn chưa được quan tâm, khơi dậy đúng tầm để trở thành động lực tăng trưởng. Dự thảo đề án phân tích hiện trạng, khó khăn, đề xuất những giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích cho xứng tầm và phục vụ phát triển du lịch của địa phương hiệu quả.

Hiện quần thể bao gồm 11 điểm di tích, khu lưu niệm, bia tưởng niệm được phục dựng, trùng tu và xây mới, trong đó có 3 điểm được công nhận là di tích cấp quốc gia.

Tại hội thảo, các đại biểu phân tích thực trạng, khó khăn trong việc phát huy giá trị di tích; thảo luận, gợi mở những hướng đi trong thời gian tới nhằm phát huy giá trị khu di tích gắn với bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch.

Các ý kiến về giải pháp xoay quanh việc nâng cao năng lực quản lý, huy động nguồn lực tài chính, bảo tồn, tu bổ di tích; tuyên truyền về giá trị khu di tích sâu rộng trong toàn dân, bảo tồn văn hóa phi vật thể của người dân trong khu vực phục vụ phát triển du lịch.

Các giải pháp về xúc tiến, quảng bá, liên kết hợp tác phát triển du lịch phải gắn với xây dựng hình ảnh, thương hiệu điểm đến, cũng như liên kết thị trường, doanh nghiệp lữ hành.