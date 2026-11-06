Bảo tồn hệ sinh thái Cần Giờ, không xung đột với tăng trưởng kinh tế

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị lần thứ 13 của Mạng lưới các Khu Dự trữ sinh quyển thế giới ven biển và hải đảo. (Ảnh: VÕ LÊ)

Hội nghị có sự tham dự của đại diện các tổ chức quốc tế, cơ quan quản lý, các khu dự trữ sinh quyển, nhà khoa học và chuyên gia trong nước.

Chủ đề của hội nghị là: “Cân bằng phát triển đô thị với phát triển bền vững môi trường tại các Khu Dự trữ sinh quyển ven biển và hải đảo”; được đặt trong bối cảnh thế giới đang đứng trước những thách thức ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu, nước biển dâng, suy giảm đa dạng sinh học và áp lực đô thị hóa.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, những thách thức toàn cầu hiện nay như biến đổi khí hậu, nước biển dâng, suy giảm đa dạng sinh học và áp lực đô thị hóa đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về một mô hình phát triển mới, trong đó bảo tồn thiên nhiên không đối lập với tăng trưởng kinh tế mà phải trở thành nền tảng của sự thịnh vượng bền vững.

Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, quá trình mở rộng không gian phát triển đi cùng với những cơ hội lớn về kinh tế, đô thị và kinh tế biển, đồng thời đặt ra trách nhiệm ngày càng cao trong bảo vệ môi trường và gìn giữ các hệ sinh thái tự nhiên.

Khu Dự trữ sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ, được UNESCO công nhận năm 2000, là tài sản thiên nhiên vô giá của Thành phố, có vai trò quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học, điều hòa khí hậu, bảo vệ bờ biển và duy trì sinh kế cộng đồng. (Ảnh: VÕ LÊ)

Đặc biệt, Khu Dự trữ sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ, được UNESCO công nhận năm 2000, là tài sản thiên nhiên vô giá của Thành phố, có vai trò quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học, điều hòa khí hậu, bảo vệ bờ biển và duy trì sinh kế cộng đồng.

Với quan điểm đó, Thành phố Hồ Chí Minh xác định 3 mục tiêu trọng tâm thực hiện bảo tồn thiên nhiên, là: Thúc đẩy mô hình phát triển hài hòa giữa đô thị và thiên nhiên; Phát huy khoa học, công nghệ và tài chính xanh trong bảo tồn; Đặt con người và cộng đồng vào trung tâm của phát triển bền vững.

Thành phố cũng định hướng phát triển Cần Giờ trở thành không gian đô thị biển xanh, thông minh, thân thiện với môi trường, gắn với bảo tồn hệ sinh thái, phát triển du lịch sinh thái và nâng cao chất lượng sống của người dân.

“Chúng tôi xác định giá trị của một đô thị hiện đại không chỉ nằm ở những công trình được xây dựng, mà còn ở những giá trị thiên nhiên được gìn giữ cho các thế hệ tương lai”, ông Thạnh nhấn mạnh.

Đại biểu, nhà khoa học và chuyên gia xem các mô hình các khu dự trữ sinh quyển trên thế giới (Ảnh: VÕ LÊ)

Việc đăng cai Hội nghị lần thứ 13 WNICBR thể hiện vai trò chủ động và trách nhiệm của Thành phố Hồ Chí Minh trong thúc đẩy hợp tác quốc tế về bảo tồn thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Trong hai ngày làm việc chính thức, ngày 6 và 7/11, Hội nghị tập trung vào bốn phiên chuyên đề, qua đó tạo không gian trao đổi đa chiều giữa các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và đại diện các khu dự trữ sinh quyển trên thế giới.

Hội nghị không chỉ là diễn đàn trao đổi học thuật mà còn là cơ hội để các khu dự trữ sinh quyển mở rộng quan hệ hợp tác, kết nối các cơ sở nghiên cứu, tổ chức quốc tế và đối tác phát triển, từng bước chuyển hóa những cam kết thành các chương trình, sáng kiến và hành động cụ thể tại từng địa phương.