Xã Sơn Lương có 45,7% dân số là dân tộc Dao. Cộng đồng dân tộc Dao nơi đây vẫn gìn giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có chữ Nôm Dao. Tuy nhiên, trước nhịp sống hiện đại, trao truyền chữ Nôm Dao ngày càng khó khăn. Số người đọc thông viết thạo và có khả năng truyền dạy ngày càng ít, khiến nguy cơ mai một di sản trở nên hiện hữu.

Tại Nhà văn hóa thôn Khe Lai, xã Sơn Lương, tiếng đọc chữ Nôm Dao vang lên. Trên bảng xanh, những nét chữ được viết ngay ngắn. Phía dưới, học viên chăm chú quan sát, nắn nót từng nét chữ, có người đọc đi đọc lại để ghi nhớ mặt chữ, cách phát âm.

Chữ Nôm Dao gắn với nhiều nghi lễ quan trọng, trong đó có Lễ Cấp sắc và các hoạt động tín ngưỡng, do đó, lớp học thu hút cả người trẻ lẫn người cao tuổi cùng tìm hiểu về chữ viết gắn bó với dân tộc mình qua nhiều thế hệ. Tại lớp học, học viên được giới thiệu nguồn gốc, đặc điểm, vai trò của chữ Nôm Dao, thực hành đọc, viết và tìm hiểu các tài liệu mang giá trị văn hóa.

Nghệ nhân Bàn Phúc Hưng ở thôn Khe Lai luôn dành nhiều tâm huyết cho việc bảo tồn văn hóa truyền thống của người Dao. Những bài học không chỉ dừng ở nhận diện ký tự, luyện viết mà còn gắn với phong tục, nghi lễ và đời sống của người Dao đỏ.

Theo nghệ nhân Bàn Phúc Hưng, muốn hiểu những văn bản cổ, người học cần biết chữ Nôm Dao. Đó cũng là cách để con cháu hiểu hơn về nguồn cội, lời dạy của ông bà, cha mẹ và trách nhiệm với gia đình.

Ông Hưng chia sẻ: “Người Dao đỏ phải biết chữ Nôm Dao thì mới đọc được gia phả cúng khấn tổ tiên, ông bà. Học chữ trước hết là để biết các nghi lễ, giáo dục con cháu hiếu thảo, biết phụng dưỡng cha mẹ. Bởi những văn bản cổ không chỉ ghi lại nội dung nghi lễ mà còn phản ánh quan niệm về gia đình, tổ tiên, trách nhiệm và mối quan hệ giữa con người với cộng đồng".

Với nghệ nhân Bàn Phúc Hưng, truyền dạy chữ viết cũng là cách để văn hóa được tiếp nối từ chính cộng đồng.

Những ký tự vốn xa lạ dần trở nên quen thuộc qua từng buổi học. Không chỉ hướng tới giữ gìn chữ viết, nghệ nhân Bàn Phúc Hưng còn mong muốn văn hóa dân tộc Dao được bảo tồn, phát huy phù hợp với đời sống hiện nay.

Quan điểm ấy cho thấy, bảo tồn văn hóa không phải giữ lại tất cả những gì thuộc về quá khứ mà cần chọn lọc, phát huy những giá trị nhân văn, tiến bộ. Chữ Nôm Dao vừa là di sản cần gìn giữ, vừa là phương tiện truyền tải những bài học về đạo đức, trách nhiệm và sự gắn kết cộng đồng.

Điều ý nghĩa của lớp truyền dạy chữ Nôm Dao tại Khe Lai không chỉ ở kiến thức được truyền đạt mà còn ở việc tạo ra không gian để cộng đồng cùng tham gia gìn giữ di sản.

Với người cao tuổi, học chữ là cơ hội hiểu thêm những giá trị vốn quen thuộc. Với người trẻ lại là hành trình khám phá bản sắc dân tộc, tìm hiểu những điều có thể chưa từng được tiếp xúc thường xuyên trong cuộc sống. Những buổi học góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ di sản trong mỗi người.

Anh Bàn Phúc Hải - học viên trẻ nhất lớp học cho biết: "Là những người trẻ, chúng tôi hiểu rằng, giá trị của chữ viết còn ở khả năng kết nối con người với nguồn cội, giúp mỗi thế hệ hiểu hơn những gì cha ông gửi gắm về bản sắc đã hình thành qua bao đời".

Khi chữ viết được truyền dạy, những văn bản cổ cũng có thêm cơ hội được đọc, giải thích và hiểu đúng.

Ông Nguyễn Hồng Dương - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Lương cho biết: “Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được trang bị kiến thức cơ bản về nguồn gốc, đặc điểm và giá trị văn hóa của chữ Nôm Dao, từng bước hình thành kỹ năng nhận biết, đọc và viết một số chữ theo nội dung truyền dạy. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào về văn hóa dân tộc, khuyến khích thế hệ trẻ thực hành và gìn giữ di sản”.

Sự quan tâm của chính quyền địa phương, những người làm công tác văn hóa và các nghệ nhân là điều kiện quan trọng để việc bảo tồn đạt hiệu quả. Nhưng hơn hết, di sản chỉ thực sự được gìn giữ bền vững khi người dân học hỏi, thực hành và truyền lại cho con cháu.

Học chữ Nôm Dao không chỉ là tiếp cận một hệ thống ký tự mà còn là hành trình tìm hiểu những lớp văn hóa tích lũy qua thời gian. Từ một dòng chữ, người học hiểu thêm về nghi thức; từ trang sách cổ, nhận ra những lời dạy về cách sống, cách đối xử với người thân và gìn giữ nền nếp gia đình.

Chiều xuống, những dãy núi ở Sơn Lương dần chìm trong màn sương lạnh. Tại Nhà văn hóa thôn Khe Lai, bài học vẫn tiếp tục. Những dòng chữ trên bảng xanh, những trang vở được nắn nót từng nét đang âm thầm nối lại mạch truyền thống. Và khi những nét chữ ấy còn được đọc, được hiểu, được trao truyền, văn hóa truyền thống của người Dao sẽ còn mãi với thời gian.