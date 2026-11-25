Liên hợp quốc (LHQ) lựa chọn năm 2026 là Năm quốc tế về đồng cỏ và người chăn nuôi du mục. Ảnh: fao.org

Phóng viên TTXVN tại Paris dẫn báo Libération của Pháp cho biết chăn nuôi du mục là phương thức sinh kế lâu đời, hiện diện tại nhiều khu vực trên thế giới, từ thảo nguyên Trung Á, đồng cỏ châu Phi đến vùng núi Nam Mỹ và những khu vực có khí hậu khắc nghiệt. Người chăn nuôi đưa đàn gia súc di chuyển theo mùa để tìm kiếm nguồn nước và đồng cỏ, tận dụng điều kiện tự nhiên phù hợp với từng thời điểm trong năm.

Năm quốc tế này được Đại hội đồng LHQ thông qua ngày 15/3/2022 theo sáng kiến của Mông Cổ. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ (FAO) được giao vai trò điều phối chính các hoạt động. Mông Cổ là quốc gia tiêu biểu về truyền thống chăn nuôi du mục, với khoảng 30% dân số phụ thuộc vào hoạt động chăn nuôi trên đồng cỏ. Người dân di chuyển theo mùa cùng đàn ngựa, lạc đà, bò, cừu và dê qua các vùng thảo nguyên, sa mạc Gobi và khu vực núi Altai.

Theo FAO, đồng cỏ chiếm khoảng một nửa diện tích đất liền toàn cầu, là nguồn sinh kế của hàng triệu người và môi trường sống của nhiều loài động thực vật. Các đàn gia súc không chỉ cung cấp thực phẩm, da, lông và sức kéo mà còn gắn với hoạt động giao thương, tín ngưỡng và phong tục truyền thống của nhiều cộng đồng.

Một giá trị nổi bật của chăn nuôi du mục là khả năng thích ứng với điều kiện tự nhiên. Việc di chuyển đàn gia súc theo mùa giúp tận dụng nguồn cỏ ở nhiều khu vực, hạn chế tình trạng khai thác quá mức một vùng đất nếu được quản lý hợp lý. Các giống vật nuôi bản địa cũng có khả năng thích nghi tốt với khí hậu khắc nghiệt và nguồn thức ăn hạn chế. Bên cạnh đó, kinh nghiệm về nguồn nước, chất lượng đồng cỏ, thời tiết và tập tính vật nuôi được tích lũy, truyền qua nhiều thế hệ, tạo thành hệ thống tri thức bản địa có giá trị.

Tuy nhiên, các cộng đồng chăn nuôi du mục đang chịu sức ép từ biến đổi khí hậu, hạn hán, suy thoái đồng cỏ, khan hiếm nguồn nước và thu hẹp diện tích chăn thả. Khó khăn trong tiếp cận đất đai, thị trường, giáo dục và dịch vụ y tế cũng ảnh hưởng đến sinh kế, đồng thời đe dọa sự tồn tại của nhiều giá trị văn hóa truyền thống.

Thông qua Năm quốc tế 2026, LHQ và FAO hướng tới thúc đẩy hợp tác bảo vệ sinh kế, phục hồi hệ sinh thái đồng cỏ, bảo đảm quyền tiếp cận tài nguyên thiên nhiên và phát huy tri thức bản địa. Hoạt động này cũng nhấn mạnh vai trò của phụ nữ và cộng đồng địa phương trong quản lý tài nguyên, phát triển chăn nuôi bền vững.

Việc tôn vinh đồng cỏ và người chăn nuôi du mục không chỉ góp phần bảo tồn một phương thức sinh sống lâu đời mà còn khẳng định mối liên hệ giữa bảo vệ môi trường, gìn giữ di sản văn hóa và thích ứng với biến đổi khí hậu.