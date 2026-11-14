Bảo tồn di sản làng nghề gắn với chuẩn hóa sản phẩm OCOP
Từ gốm nghệ thuật đến mây tre đan, đổi mới thiết kế và chuẩn hóa chất lượng giúp sản phẩm làng nghề tiếp cận thị trường, nuôi dưỡng sức sống di sản.
Một chiếc bình gốm hay một món đồ mây tre có thể kể nhiều điều về vùng đất và bàn tay làm ra nó. Để những câu chuyện ấy được tiếp nối, sản phẩm cũng cần tìm được chỗ đứng trong đời sống hôm nay. Tại không gian “Tinh hoa hội tụ” bên hồ Gươm, câu chuyện giữ nghề được gợi mở từ chính những sáng tạo của người làm nghề./.
Minh Hiếu
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/bao-ton-di-san-lang-nghe-gan-voi-chuan-hoa-san-pham-ocop-post1148288.vnp