Vượt qua những thăng trầm của thời cuộc và sức ép từ thị trường, những người thợ tâm huyết nơi đây đang viết tiếp chương mới cho di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia bằng đôi bàn tay tài hoa, tư duy đổi mới và tình yêu sâu nặng với nghề cha ông để lại.

TRĂM NĂM THĂNG TRẦM

Hình thành và phát triển từ đầu thế kỷ XX, Làng nghề đóng xuồng, ghe rạch Bà Đài trở thành một phần ký ức không thể tách rời của bao thế hệ cư dân miền Tây sông nước.

Ông Nguyễn Văn Tốt tạo ra nhiều sản phẩm xuồng, ghe mini thủ công mỹ nghệ.

Trong tâm thức người dân địa phương, công lao khai mở của ông Phạm Văn Thuông (1875 - 1945), người được hậu thế tôn vinh là ông “Sáu xuồng cui”, vị tổ nghề của vùng đất này luôn được nhắc nhớ với lòng tri ân sâu sắc.

Từ những kỹ thuật chuẩn mực do ông Sáu truyền dạy cho lớp học trò đầu tiên, bí quyết chọn gỗ, uốn ván, trét chai, sơn sửa và hoàn thiện sản phẩm được kế thừa, chắt lọc qua nhiều thế hệ.

Những chiếc xuồng cui, ghe tam bản, xuồng ba lá hay xuồng Cần Thơ sản xuất từ rạch Bà Đài theo dòng nước tỏa đi khắp các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Bảo tồn và phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030.

Trong đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp về đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn; đào tạo nguồn nhân lực; đổi mới hình thức tổ chức sản xuất; phát triển sản phẩm tiêu biểu gắn với OCOP và du lịch nông thôn.

Cùng với đó, ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện các dự án hỗ trợ ngành nghề nông thôn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo tồn bền vững các giá trị di sản văn hóa truyền thống.

Giai đoạn 1978 - 2000 được xem là thời kỳ rực rỡ nhất của làng nghề. Khi ấy, dọc theo rạch Bà Đài tựa như một “đại công xưởng” sầm uất với hơn 200 hộ và cơ sở sản xuất hoạt động hết công suất, tạo việc làm cho khoảng 1.000 lao động.

Hằng năm, nơi đây cung ứng ra thị trường hàng chục nghìn chiếc xuồng, ghe chất lượng cao. Sản phẩm của nghệ nhân rạch Bà Đài nức tiếng gần xa nhờ độ bền chắc, chuẩn xác trong từng chi tiết kỹ thuật.

Những chiếc xuồng, ghe gỗ ấy không chỉ là phương tiện mưu sinh, đi lại của người dân, nhất là vào mùa nước nổi, mà còn góp phần tạo nên nét đặc trưng cho không gian văn hóa chợ nổi miền Tây.

Ông Võ Văn Bé Mười, thợ mộc tại làng nghề kể lại: “Hồi chưa có xuồng nhựa composite, xuồng gỗ rạch Bà Đài được ưa chuộng khắp vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều thời điểm khách đặt hàng dồn dập, những người thợ làng nghề phải thắp đèn tăng ca làm đêm để kịp giao hàng. Tiếng búa, tiếng đục vang vọng, rộn rã cả con rạch”.

Thế nhưng, từ sau năm 2010, mạng lưới giao thông đường bộ phát triển đã làm giảm đáng kể nhu cầu vận chuyển, đi lại bằng đường thủy. Cùng lúc đó, sự xuất hiện của các loại xuồng làm từ sắt, nhựa composite đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường.

Những chiếc xuồng gỗ đóng xong không có người hỏi mua, đành nằm phơi mưa phơi nắng nhiều tháng. Áp lực kinh tế khiến nhiều hộ gia đình ngậm ngùi treo cưa, gác đục để chuyển sang nghề khác.

Những trại ghe san sát ngày nào dần thưa vắng, nhường chỗ cho sự trầm lắng. Từ hàng trăm hộ sản xuất quy mô lớn, chỉ còn khoảng 23 hộ làm nghề.

Dù gặp khó khăn, thử thách, nhưng ngọn lửa đam mê chưa bao giờ tắt trong tâm khảm những người thợ cả đời gắn bó với phoi bào, thớ gỗ. Ông Nguyễn Văn Quới (58 tuổi), người được cha truyền nghề từ năm 13 tuổi, là một trong những minh chứng sống động cho sự gắn bó ấy.

Dù xưởng mộc của gia đình từng buộc phải đóng cửa vì đầu ra khó khăn, ông vẫn chọn cách ở lại với nghề bằng việc đi làm thuê cho các cơ sở còn hoạt động trong làng nghề.

Ông Quới chia sẻ: “Trước đây, tôi chuyên đóng xuồng cui bán cho người dân và người đi giăng lưới mùa nước nổi. Bây giờ, thu nhập không còn khấm khá như trước, mỗi ngày làm công được khoảng 400.000 đồng, nhưng phần vì nhớ nghề không dứt ra được, phần để trang trải cuộc sống gia đình nên tôi vẫn cố gắng bám trụ. Với tôi, tiếng gõ búa, mùi nhựa thơm đặc trưng của gỗ sao đã ngấm sâu vào máu thịt”.

Năm 2015, Làng nghề đóng xuồng, ghe rạch Bà Đài vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Danh hiệu này không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng địa phương, mà còn là cột mốc khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa bền vững của nghề thủ công truyền thống đặc sắc.

TÌM LỐI ĐI RIÊNG ĐỂ “HỒI SINH” DI SẢN

Sự thu hẹp của thị trường xuồng, ghe truyền thống đã đặt những người thợ rạch Bà Đài trước yêu cầu phải thay đổi tư duy sản xuất. Thay vì thụ động chờ khách đặt những chiếc ghe tải trọng lớn, khó tiêu thụ, nhiều nghệ nhân nhạy bén chủ động tìm hướng đi mới, biến thách thức thành cơ hội để đưa tinh hoa nghề truyền thống hòa nhập vào dòng chảy đời sống hiện đại.

Thợ đóng xuồng, ghe rạch Bà Đài bền bỉ bám trụ làng nghề truyền thống.

Ông Nguyễn Văn Tốt được biết đến là một trong những người tiên phong “thổi luồng gió mới” cho làng nghề. Sinh ra trong gia đình có truyền thống 4 đời gắn bó với nghề đóng xuồng, ghe nên ông Tốt từng trăn trở trước nguy cơ mai một của nghề cha ông.

Nhận thấy xu hướng thị trường đang dịch chuyển mạnh sang các mặt hàng trang trí nội thất và quà tặng du lịch, ông đã nghiên cứu, chế tác dòng sản phẩm xuồng, ghe mini thủ công mỹ nghệ.

Dựa trên nguyên mẫu các loại phương tiện thủy quen thuộc của rạch Bà Đài như: Ghe tam bản, xuồng ba lá, xuồng cui, xuồng Cần Thơ cho đến ghe ngo, thuyền rồng..., ông Tốt đã kỳ công thu nhỏ chúng với kích thước gọn nhẹ nhưng vẫn giữ trọn vẹn sự tinh xảo trong từng chi tiết.

Để sản phẩm đạt độ bền đẹp tự nhiên, chống mối mọt và cong vênh khi trưng bày trong nhà, ông tuyển chọn kỹ lưỡng các loại gỗ có lõi chắc như: Gỗ mít, gỗ dầu u, gỗ me tây.

Đến nay, bộ sưu tập của ông Tốt có khoảng 25 mẫu xuồng, ghe mini khác nhau. Mỗi tác phẩm có giá bán dao động từ 600.000 đồng đến 6 triệu đồng tùy theo kích cỡ và độ cầu kỳ, mang lại cho gia đình ông nguồn thu nhập ổn định.

Những chiếc xuồng sản xuất ở rạch Bà Đài được nhiều người ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long ưa chuộng.

Từng là thợ chuyên đóng những chiếc ghe lớn có tải trọng từ 40 - 50 tấn, khi nhận thấy thị trường bão hòa, ông Nguyễn Văn Tám linh hoạt chuyển sang sản xuất các loại xuồng, ghe có kích cỡ trung và nhỏ để phục vụ ngành du lịch cũng như các cơ quan, đơn vị tổ chức sự kiện, lễ hội. Ông Tám cho biết: “Đóng xuồng, ghe mini đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và tốn nhiều công sức hơn cả đóng ghe lớn.

Người thợ vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, tính toán tỷ lệ chuẩn xác để giữ đầy đủ mọi bộ phận như chiếc xuồng, ghe lớn. Bù lại, sản phẩm nhỏ gọn nên dễ dàng tiếp cận đông đảo khách hàng mua làm quà lưu niệm, trưng bày phòng khách hoặc trang trí tiểu cảnh”.

Nhờ sự nhạy bén nắm bắt thị hiếu, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ rạch Bà Đài ngày càng có chỗ đứng vững chắc và vươn xa hơn.

Giờ đây, những nghệ nhân nơi đây không chỉ đơn thuần là những người thợ mộc mưu sinh bằng nghề truyền thống, mà đã thực sự trở thành những “sứ giả văn hóa”, ngày đêm miệt mài gìn giữ và lan tỏa “hồn cốt” của làng nghề đóng xuồng, ghe trăm năm tuổi.