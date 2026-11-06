Bảo tồn di sản Khmer, tạo động lực phát triển du lịch vùng Bảy Núi

Tiết mục văn nghệ tại chương trình chào mừng Lễ Sen Đôn Ta năm 2026 ở xã Núi Cấm

Hoạt động do Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Núi Cấm phối hợp với Phòng Văn hóa – Xã hội xã và Bảo tàng tỉnh An Giang thực hiện, theo Kế hoạch số 435/KH-SVHTT ngày 3.6.2026 của Sở Văn hóa và Thể thao về triển khai Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh An Giang gắn với phát triển du lịch” năm 2026 và Kế hoạch số 217/KH-BT ngày 8.6.2026 của Bảo tàng tỉnh An Giang về thực hiện nhiệm vụ năm 2026 thuộc Đề án bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2026 – 2030.

Qua khảo sát, các đơn vị bước đầu nhận diện 4 giá trị văn hóa tiêu biểu gắn với đời sống đồng bào Khmer, gồm: nghệ thuật trình diễn dàn nhạc ngũ âm; các lễ hội truyền thống Khmer; tri thức, kỹ thuật chế biến bánh bò thốt nốt và nghề làm đường thốt nốt truyền thống.

Đây đều là những giá trị văn hóa đặc sắc được cộng đồng gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ. Trong đó, nghệ thuật trình diễn dàn nhạc ngũ âm gắn bó mật thiết với đời sống tín ngưỡng, sinh hoạt văn hóa và các lễ hội tại chùa Khmer. Các lễ hội truyền thống không chỉ phản ánh phong tục, tập quán mà còn góp phần duy trì bản sắc và tăng cường sự gắn kết cộng đồng.

Nghệ thuật trình diễn dàn nhạc ngũ âm là một trong 4 giá trị văn hóa tiêu biểu được nhận diện tại xã Núi Cấm

Trong khi đó, tri thức chế biến bánh bò thốt nốt và nghề làm đường thốt nốt lưu giữ những kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất, chế biến dân gian. Những nghề truyền thống này thể hiện sự gắn bó của đồng bào Khmer với cây thốt nốt, loài cây đặc trưng của vùng Bảy Núi, đồng thời tạo nên nét riêng trong văn hóa và sinh hoạt của cư dân địa phương.

Trong quá trình khảo sát, các đơn vị tập trung thu thập thông tin, hình ảnh, tư liệu; làm việc với nghệ nhân, các hộ gia đình và người am hiểu, trực tiếp thực hành, nắm giữ di sản. Nội dung tìm hiểu gồm nguồn gốc, quá trình hình thành, kỹ năng thực hành và phương thức trao truyền các giá trị văn hóa qua từng thế hệ.

Kết quả khảo sát là cơ sở để tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện danh mục kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào Khmer tại xã Núi Cấm. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn, trao truyền di sản; đồng thời từng bước kết nối các giá trị văn hóa bản địa với hoạt động du lịch, khai thác tiềm năng và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương bền vững.