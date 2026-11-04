Bảo tồn di sản gắn với kinh tế làng nghề và định hướng chuẩn hóa OCOP

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đang trở thành động lực thúc đẩy các làng nghề truyền thống đổi mới tư duy sản xuất, nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị sản phẩm.

Thông qua không gian trưng bày “Tinh hoa hội tụ” tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm (Hà Nội), các sản phẩm thủ công mỹ nghệ có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng, kết nối giao thương và quảng bá thương hiệu. Từ những sản phẩm gốm nghệ thuật đang trên lộ trình chuẩn hóa đến các mặt hàng mây tre đan Phú Vinh đã đạt chứng nhận OCOP 3-5 sao, mỗi mô hình cho thấy vai trò của chương trình trong phát huy lợi thế bản địa, gìn giữ bản sắc văn hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững./.