Quang cảnh cuộc họp - Ảnh: M.T

Theo đó, tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý VQG Phong Nha-Kẻ Bàngđã trình bày tóm tắt nội dung “Kế hoạch quản lý Di sản thế giới VQG Phong Nha-Kẻ Bàng và VQG Hin Nậm Nô, giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045”; làm rõ các định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới, gắn bảo tồn với phát triển bền vững…

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ và nghe báo cáo trình bày, các thành viên Hội đồng thẩm định đã tập trung thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến nhằm tiếp tục hoàn thiện nội dung kế hoạch, trong đó tập trung vào việc rà soát, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp quản lý; trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan; tính khả thi trong tổ chức thực hiện; gắn bảo tồn các giá trị nổi bật toàn cầu với phát huy giá trị di sản, phát triển du lịch bền vững và tăng cường hợp tác quản lý di sản thế giới xuyên biên giới…

Các thành viên Hội đồng thẩm định phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: N.H

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đề nghị cơ quan xây dựng hồ sơ nghiêm túc tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến góp ý; tiếp tục rà soát, hoàn thiện kế hoạch bảo đảm chất lượng, tính khoa học, đồng bộ và khả thi trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định…

Đồng thời nhấn mạnh, việc hoàn thiện kế hoạch có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thế giới VQG Phong Nha-Kẻ Bàng và VQG Hin Nậm Nô, hướng tới mục tiêu bảo tồn di sản bền vững gắn với phát triển kinh tế-xã hội.