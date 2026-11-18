Quốc hội Khóa XVI

Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý các dự án luật, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, về mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm hưu trí bổ sung, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ quy định như dự thảo hiện hành, chưa mở rộng các nội dung này trong lần sửa đổi này. Đối với những vấn đề có tính chất tổng thể, Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá thực tiễn, làm rõ tính khả thi, tác động và nguồn lực thực hiện để hoàn thiện chính sách trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải báo cáo tóm tắt việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý các dự thảo Luật (ảnh QH).

Về đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội, Chính phủ đã chỉnh lý theo hướng luật hóa đầy đủ hơn các nguyên tắc tại khoản 1 Điều 121, bảo đảm hoạt động đầu tư quỹ phải an toàn, bảo toàn vốn, bền vững, hiệu quả và minh bạch. Khoản 4 Điều 122 được chỉnh lý theo hướng giao Chính phủ quy định tiêu chí, cơ chế đánh giá, lựa chọn, giám sát, kiểm soát rủi ro; lộ trình đa dạng hóa, danh mục, cơ cấu và phương thức đầu tư quỹ, bảo đảm các nguyên tắc đầu tư theo quy định của Luật.

“Quan điểm xuyên suốt của Chính phủ là bảo đảm an toàn quỹ, bảo toàn vốn, nâng cao hiệu quả đầu tư, công khai, minh bạch và bảo vệ tốt nhất quyền lợi lâu dài của người tham gia bảo hiểm xã hội”, Bộ trưởng nêu.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 5 luật gồm Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm, dự thảo đã bổ sung 2 ngày nghỉ hằng năm, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Cụ thể là Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), áp dụng từ năm 2026; Ngày Tổ quốc tri ân – Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7), nhằm tạo điều kiện để người lao động tham gia các hoạt động tri ân tiền nhân có công với Tổ quốc, tưởng nhớ các thế hệ đi trước, người có công với cách mạng, qua đó tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Quang cảnh phiên họp (ảnh QH).

Về cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, dự thảo bổ sung nghĩa vụ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động định kỳ hằng tháng thông báo cho bên thuê lại về việc thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động. Đồng thời, bổ sung quyền của bên thuê lại yêu cầu doanh nghiệp cho thuê lại trả đủ tiền lương và nghĩa vụ báo cáo cơ quan quản lý nhà nước khi phát hiện vi phạm về tiền lương, bảo hiểm và các chế độ của người lao động.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết, Chính phủ tập trung tiếp thu, hoàn thiện theo hướng tăng cường bảo vệ quyền của người lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, đồng thời đổi mới phương thức quản lý nhà nước, giảm điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Về đổi mới hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, dự thảo chuyển từ cơ chế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện sang cơ chế thông báo hoạt động và tăng cường hậu kiểm, qua đó cắt giảm điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Về bảo vệ lao động phi chính thức và lao động trên nền tảng số, dự thảo hoàn thiện quy định về khai báo, điều tra tai nạn lao động đối với người làm việc không theo hợp đồng lao động. Đối với lao động trên nền tảng số, việc xác định trách nhiệm của các bên cần căn cứ vào bản chất quan hệ lao động và mức độ kiểm soát công việc thực tế.

Đối với các vấn đề lớn được đại biểu Quốc hội quan tâm như bảo vệ lao động phi chính thức, lao động trên nền tảng số; mở rộng chính sách hỗ trợ, bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe người lao động, Chính phủ sẽ tiếp tục tổng kết thực tiễn, đánh giá tác động, nguồn lực thực hiện để nghiên cứu khi sửa đổi toàn diện Luật, dự kiến trình Quốc hội tháng 10/2027.