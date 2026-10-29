Báo Tin tức và Dân tộc tuyển dụng biên tập viên mảng quốc tế

1. Tiêu chuẩn:

1.1. Tiêu chuẩn chung:

Là công dân Việt Nam, sức khỏe tốt, đạo đức tốt; yêu thích nghề báo, chịu được cường độ và áp lực công việc cao; chưa có tiền án, tiền sự hay các hình thức kỷ luật khác; không quá 30 tuổi.

1.2. Tiêu chuẩn cụ thể:

- Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành ngoại ngữ, báo chí, truyền thông, quan hệ quốc tế…

- Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo tiếng Anh hoặc có khả năng làm việc bằng các ngoại ngữ khác như tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật...

- Có khả năng đọc hiểu tài liệu, khai thác nguồn tin nước ngoài và biên dịch, tổng hợp tin, bài từ ngoại ngữ sang tiếng Việt một cách chính xác và phù hợp với phong cách báo chí.

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ để tìm kiếm, đối chiếu, kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống và nguồn tin quốc tế đáng tin cậy.

1.3. Về nghiệp vụ báo chí

- Có kiến thức nền tảng về tình hình quốc tế, quan hệ quốc tế, chính trị, kinh tế và các vấn đề thời sự thế giới.

- Có tư duy báo chí, khả năng phát hiện vấn đề, đánh giá độ tin cậy của nguồn tin và kiểm tra chéo thông tin trước khi biên dịch, biên tập, xuất bản.

- Có ý thức trách nhiệm cao, bảo đảm tính chính xác, khách quan, kịp thời; tuân thủ quy định về phát ngôn, bảo mật thông tin, bản quyền và quy trình nghiệp vụ.

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm báo, biên dịch, biên tập tin quốc tế hoặc từng làm việc trong môi trường báo chí chuyên nghiệp; các ứng viên đã thực hiện thành thạo các sản phẩm báo chí đa phương tiện.

Báo điện tử baotintuc.vn của Báo Tin tức và Dân tộc

2. Về kỹ năng và tác phong làm việc

- Có khả năng làm việc độc lập, chủ động tổ chức công việc, xử lý thông tin nhanh chóng và hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn.

- Có khả năng làm việc nhóm, phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp, tiếp thu ý kiến biên tập và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của lãnh đạo.

- Có tinh thần chủ động, chịu được áp lực công việc, đặc biệt trong những thời điểm diễn ra các sự kiện quốc tế lớn hoặc tình huống thời sự đột xuất.

- Có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng, Internet và các nền tảng số phục vụ hoạt động báo chí; ưu tiên ứng viên có kỹ năng khai thác dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc, đồng thời biết kiểm chứng kết quả trước khi sử dụng.

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần cầu thị, trách nhiệm với sản phẩm báo chí và sẵn sàng học hỏi, cập nhật kiến thức, kỹ năng mới.

- Chấp hành thời gian làm việc, lịch trực và sự phân công công việc của đơn vị.

- Sẵn sàng làm việc theo ca, ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ hoặc ngày lễ khi có yêu cầu, nhất là trong các sự kiện quốc tế quan trọng, các tình huống phát sinh và thời điểm cần bảo đảm dòng thông tin liên tục.

Sản phẩm báo giấy là báo Tuần Tin tức trên báo điện tử baotintuc.vn.

3. Hồ sơ dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu)

- Bản scan màu: Sơ yếu lý lịch dán ảnh 4x6 cm, có xác nhận của chính quyền nơi cư trú; Bản gốc giấy khai sinh, các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm; Phiếu khám sức khỏe 6 tháng trở lại đây; Các giấy tờ, tác phẩm báo chí có xác nhận (nếu có).

* Ứng viên chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung và tính trung thực trong Phiếu đăng ký dự tuyển. Ứng viên nếu trúng tuyển phải nộp hồ sơ bản gốc hoặc có chứng thực theo quy định của pháp luật.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/11/2026 đến ngày 15/11/2026.

- Địa chỉ nhận hồ sơ trực tiếp: Báo Tin tức và Dân tộc, số 5 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội.

+ Gửi qua email: quoctetintuc@gmail.com.

- Điện thoại liên hệ: 024 38 248 605. ĐT di động: 0356.900.000

Sản phẩm báo giấy là Báo ảnh Dân tộc và Miền núi trên báo điện tử baotintuc.vn.

4. Hình thức xét tuyển:

- Mời phỏng vấn, làm bài trực tiếp đối với các ứng viên có hồ sơ được chọn, không phải đóng phí.

- Các hồ sơ không trúng tuyển không được hoàn lại.

5. Quyền lợi

- Biên tập viên trúng tuyển được ký Hợp đồng lao động có thời hạn với Tòa soạn, được chi trả bảo hiểm theo quy định.

- Được nhận mức lương cứng (theo thỏa thuận) và nhuận bút hàng tháng cùng các khoản tiền thưởng theo quy định của Tòa soạn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG