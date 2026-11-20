Các tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), đồng thời ghi nhận những đóng góp của đội ngũ người làm báo trong công tác tuyên truyền, quảng bá, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam.

Từ 1.555 tác phẩm, số lượng lớn nhất kể từ khi Giải được tổ chức, qua các vòng chấm, Hội đồng Giám khảo lựa chọn 55 tác phẩm để trao 5 Giải Nhất, 9 Giải Nhì, 16 Giải Ba và 25 Giải Khuyến khích.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Trong đó, báo in có 14 tác phẩm đoạt giải; báo điện tử 12 tác phẩm; phát thanh 11 tác phẩm; truyền hình 11 tác phẩm và ảnh báo chí 7 tác phẩm.

Bên cạnh các giải thưởng dành cho tác phẩm, Ban Tổ chức trao 3 Giải Tập thể đồng hạng cho Thông tấn xã Việt Nam, báo Quân đội nhân dân và Báo Văn hóa, ghi nhận sự tham gia tích cực, kết quả nổi bật và những đóng góp bền bỉ trong tuyên truyền về văn hóa, thông tin, gia đình, thể thao và du lịch.

Ở hạng mục cá nhân, Ban tổ chức trao 5 giải Nhất cho các tác phẩm thuộc 5 loại hình báo chí. Cụ thể, giải Nhất loại hình báo in thuộc về loạt 4 kỳ “Bảo vệ trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội” của nhóm tác giả Hoàng Thị Hương, Trịnh Quỳnh Hoa, Hà Thị Hồng Gấm, Trần Thị Hồng Nhung và Phan Đình Toán, Báo Văn hóa.

Ban Tổ chức trao 3 Giải Tập thể đồng hạng cho Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân và Báo Văn hóa

Giải Nhất loại hình báo điện tử được trao cho loạt 5 bài “Văn hóa xã hội chủ nghĩa - Nhìn từ Nghị quyết số 80-NQ/TW” của nhóm tác giả Nguyễn Hồng Hải (Hồng Hải), Trần Hoàng Hoàng (Hàm Đan), Vũ Thị Lệ Huyền (Khánh Huyền), Tô Minh Ngọc (Tô Ngọc) và Phan Thanh Hà (Hà Phương), Báo Quân đội nhân dân.

Ở loại hình phát thanh, tác phẩm “Điểm tựa Quốc gia” (loạt 5 kỳ) của nhóm tác giả Minh Tâm, Việt Anh, Đình Châu, Ngọc Hà, Phạm Thị Linh, Thanh Huyền và Thu Hà, Ban Văn hóa - Xã hội và Dân tộc, Đài Tiếng nói Việt Nam đoạt giải Nhất.

Giải Nhất loại hình truyền hình thuộc về tác phẩm “Người viết Quốc ca” của nhóm tác giả Đỗ Thị Huyền Trang, Đặng Thị Linh và Tạ Đức Nguyên, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương.

Ban Tổ chức trao bằng khen và kỷ niệm chương cho các tác giả, nhóm tác giả được giải Nhất.

Đối với loại hình ảnh báo chí, tác phẩm “Chiến dịch 500 ngày đêm: Uống nước nhớ nguồn - Mạch nguồn văn hóa dân tộc” của tác giả Trần Văn Huấn (Trần Huấn), Báo Văn hóa được trao giải Nhất.

Ở giải Nhì, 9 tác phẩm được trao giải thuộc 5 loại hình báo chí. Trong đó, báo in có các tác phẩm “Phát huy giá trị văn hóa thành sức mạnh phát triển” (Báo Nhân Dân) và “Vì nền văn học chân, thiện, mỹ” (Báo Quân đội nhân dân). Báo điện tử có loạt bài “Bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số Tây Nguyên” (Báo Nhân Dân) và “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mặt trận văn hóa, truyền thông trong thời đại số” (Tạp chí Ngày nay).

Các giải Nhì ở loại hình phát thanh thuộc về tác phẩm “Sức sống ví, giặm xứ Nghệ trong đời sống đương đại” (Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An) và “Góc nhìn độc hại của những video clip ngắn trên mạng xã hội” (Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh).

Ban Tổ chức trao bằng khen và kỷ niệm chương cho các tác giả, nhóm tác giả được giải Nhì.

Ở loại hình truyền hình, hai tác phẩm được vinh danh là “Hồi âm từ lịch sử” (Đài Truyền hình Việt Nam) và “Vân tay của trời” (Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai). Giải Nhì ảnh báo chí thuộc về tác phẩm “Lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui: Di sản văn hóa đặc sắc của người Gia Rai” của Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi.

Các tác phẩm tham dự năm 2026 đa dạng về đề tài, có chất lượng chuyên môn tốt và phản ánh đậm nét những vấn đề quan trọng của đời sống văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Nhiều tác phẩm tập trung vào những chủ đề lớn như phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo; khai thác nguồn lực văn hóa phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Cùng với đó là chuyển đổi số; chủ quyền văn hóa số; quyền tác giả; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; xây dựng hệ giá trị con người, gia đình Việt Nam; bảo đảm an ninh văn hóa và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia.

Ban Tổ chức trao bằng khen và kỷ niệm chương cho các tác giả, nhóm tác giả được giải Ba. Ảnh Trần Huấn

Các tác phẩm còn phản ánh những mô hình phát triển du lịch xanh, du lịch di sản, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc; tôn vinh thành tích thể thao, ý chí vươn lên và những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam; đấu tranh với thông tin sai lệch, biểu hiện xuyên tạc lịch sử và nguy cơ làm suy giảm những giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Một chuyển biến đáng chú ý của mùa Giải năm nay là nhiều tác phẩm không dừng ở việc phản ánh, giới thiệu hoạt động hoặc ca ngợi thành tựu. Các tác giả đã đi sâu phân tích những vấn đề mang tính chiến lược, nhận diện điểm nghẽn về thể chế, chính sách và nguồn lực; làm rõ trách nhiệm của các chủ thể, đồng thời đề xuất giải pháp để đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống và trở thành động lực phát triển.

Ban Tổ chức trao bằng khen và hoa cho các tác giả, nhóm tác giả được giải Khuyến Khích. Ảnh Trần Huấn

Lan tỏa những nguồn “Cảm hứng Việt”

Điểm nhấn của chương trình tổng kết là lễ trao Giải thưởng “Cảm hứng Việt”, nhằm ghi nhận những sản phẩm nghệ thuật, chiến dịch truyền thông và cá nhân có sức lan tỏa trong cộng đồng; góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cùng tinh thần đoàn kết, nhân ái và sáng tạo.

Giải Nhất được trao cho chương trình nghệ thuật chính luận“Tổ quốc trong tim 2026” và chương trình đi bộ cộng đồng “Cùng Việt Nam tiến bước” của Báo Nhân Dân. Giải Nhì thuộc về cầu truyền hình trực tiếp“Sao sáng dẫn đường” của Đài Truyền hình Việt Nam. Giải Ba được trao cho chiến dịch truyền thông “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của Báo Quân đội nhân dân.

Ban Tổ chức trao giải Cảm hứng Việt. Ảnh Trần Huấn

Ở hạng mục cá nhân, Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Tống Toàn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, được vinh danh vì những đóng góp nổi bật cho nghệ thuật xiếc. Trong năm 2026, NSND Tống Toàn Thắng được trao Huân chương Lao động hạng Ba, giành năm giải thưởng tại các liên hoan trong nước và quốc tế, đồng thời đạo diễn gần 10 chương trình xiếc.

Giải thưởng dành cho kênh truyền thông mạng xã hội được trao cho Theanh28 Entertainment. Trong 10 tháng đầu năm 2026, video trên hệ thống đạt hơn 39 tỷ lượt xem trên TikTok và Facebook. Riêng hoạt động truyền thông cho Chiến dịch 500 ngày đêm về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thu hút gần 95 triệu lượt xem và tiếp cận, hơn 3,6 triệu lượt tương tác.

Thông qua các tác phẩm được vinh danh, Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” tiếp tục khẳng định vai trò của báo chí trong phát hiện, phản ánh những vấn đề đặt ra trong đời sống văn hóa, lan tỏa các giá trị tốt đẹp và góp phần đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, động lực phát triển đất nước.

TTXVN vinh dự giành 6 giải Ba tại Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư năm 2026.

Ở loại hình báo in, tác phẩm “Chuẩn mực con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới” (loạt 5 kỳ) của tác giả Đàm Công Bắc, Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN), được trao giải Ba.

Ở loại hình báo điện tử, TTXVN có hai tác phẩm đoạt giải Ba. Đó là loạt 4 bài “Biến danh hiệu UNESCO thành nguồn lực quốc gia” của tác giả Lê Thị Hồng Phượng (Hồng Phượng), Báo Tin tức và Dân tộc; và loạt 5 bài “Báo chí đối ngoại: Kênh quảng bá hiệu quả bức tranh phát triển của đất nước” của tác giả Đỗ Minh Thu, Báo Điện tử VietnamPlus.

Ở loại hình truyền hình, tác phẩm “Làm chủ không gian số bảo vệ chủ quyền văn hóa” của nhóm tác giả Vũ Hồng Vân, Trần Thu Trang và Văn Thị Ngọc Ánh, Trung tâm Nội dung số và Truyền thông (TTXVN), được trao giải Ba.

Đối với loại hình ảnh báo chí, TTXVN có hai tác phẩm cùng đoạt giải Ba, gồm: “Từ ‘đại sứ số’ đến sức sống mới cho văn hóa xứ Mường” của tác giả Phạm Tuấn Anh (TTXVN) và “Nơi lưu giữ những kỷ vật thiêng liêng của cán bộ đi B” của tác giả Trần Công Đạt, Báo Ảnh Việt Nam (TTXVN).