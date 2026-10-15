Trước sự việc ngày 12/10, một số đại lý bán hàng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu đến đề nghị doanh nghiệp hoàn trả tài sản, Bảo Tín Minh Châu đã phát đi thông báo giải thích tình trạng xử lý số hàng hóa, nguyên liệu bị cơ quan chức năng thu giữ.

Bảo Tín Minh Châu thông tin về việc hoàn trả hàng hóa, nguyên liệu bị thu giữ. Ảnh Đỗ Huyền - Bnews/TTXVN

Trong thông báo, Bảo Tín Minh Châu cho biết ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành thu giữ hàng hóa, nguyên liệu tại các cơ sở kinh doanh của doanh nghiệp để phục vụ công tác xác minh, điều tra. Trong số hàng hóa, nguyên liệu bị thu giữ có tài sản của Bảo Tín Minh Châu và tài sản của các đại lý.

Đến nay, số hàng hóa, nguyên liệu nêu trên vẫn đang trong quá trình được cơ quan chức năng xác minh, xử lý. Bảo Tín Minh Châu cho biết chưa nhận được thông báo hoặc văn bản chính thức của cơ quan có thẩm quyền về phương án và thời điểm hoàn trả số tài sản này. Vì vậy, việc hoàn trả tài sản hiện vẫn cần chờ kết quả xử lý và hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Bảo Tín Minh Châu cũng khẳng định không né tránh trách nhiệm và luôn thiện chí phối hợp với đối tác cũng như cơ quan chức năng để xử lý vụ việc trên cơ sở hồ sơ, chứng từ và quy định pháp luật, qua đó thúc đẩy việc xem xét, giải quyết và hoàn trả tài sản trong thời gian sớm nhất có thể.

Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục phối hợp, cung cấp thông tin và thực hiện các công việc cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Ngay khi có thông tin chính thức liên quan đến phương án xử lý, hoàn trả tài sản, Bảo Tín Minh Châu sẽ kịp thời thông tin đến khách hàng, đối tác trong phạm vi được phép.

Trước đó, ngày 2/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố ông Vũ Minh Châu, nhà sáng lập thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, cùng 3 người khác để điều tra về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.