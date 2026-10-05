Báo tin giả đến cơ quan công an là hành vi vi phạm pháp luật

Khoảng 4 giờ ngày 27/9/2026, Công an Phường Lý Văn Lâm tiếp nhận tin báo về việc một người bị cướp tài sản trên đường đi làm về, tại khu vực khóm Giao Vàm.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an Phường Lý Văn Lâm nhanh chóng triển khai lực lượng đến khu vực liên quan, xác minh người trình báo là H.V.M. (sinh năm 2009) và kiểm tra các thông tin ban đầu.

Qua xác minh, lực lượng công an xác định không có vụ cướp tài sản xảy ra. Làm việc với cơ quan công an, H.V.M. thừa nhận đã dựng chuyện bị cướp.

Theo trình bày của H.V.M., do đã sử dụng hết tiền vào mục đích cá nhân và lo sợ gia đình phát hiện nên thanh niên này đã nói dối rằng trên đường đi làm về bị cướp tài sản.

Hiện trường vụ việc báo tin giả bị cướp tài sản.

Trung tá Phạm Đức Toàn cho biết, tin báo được tiếp nhận vào thời điểm rạng sáng nên lực lượng công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý vụ việc với tinh thần trách nhiệm cao.

Từ vụ việc báo tin giả của thanh niên nói trên, Trung tá Phạm Đức Toàn khuyến cáo: Người dân khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an, đồng thời cung cấp thông tin trung thực, chính xác. Không vì lý do cá nhân mà dựng chuyện, bịa đặt hoặc cố ý cung cấp thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Một tin báo chính xác, kịp thời giúp lực lượng công an nhanh chóng nắm tình hình, triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự. Ngược lại, tin báo sai sự thật có thể khiến lực lượng chức năng phải huy động nhân lực, phương tiện xác minh, đồng thời gây tâm lý hoang mang trong Nhân dân. Tùy tính chất, mức độ, hậu quả và quy định pháp luật, hành vi báo tin giả, cung cấp hoặc lan truyền thông tin sai sự thật có thể bị xử lý theo quy định.

Đối với người chưa thành niên, việc xem xét trách nhiệm được thực hiện căn cứ độ tuổi, khả năng nhận thức, tính chất, mức độ hành vi và các quy định của pháp luật.

Theo đó, Trưởng Công an Phường Lý Văn Lâm đề nghị, các gia đình tăng cường quan tâm, gần gũi, nắm bắt tâm tư, tình cảm và những vấn đề phát sinh trong cuộc sống của con em. Khi gặp khó khăn, các em cần chia sẻ với cha mẹ, người thân để được hỗ trợ, không nên lựa chọn cách nói dối hoặc dựng lên những sự việc không có thật./.