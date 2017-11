Báo Tiền phong tổ chức Tọa đàm 'Bạo hành trẻ mầm non- Vì đâu nên nỗi?'

Hàng loạt vụ bạo hành trẻ em diễn ra thời gian qua ở nước ta đã gây ra nhiều bức xúc trong cộng đồng. Đặc biệt, mới đây là vụ bạo hành trẻ của nhóm bảo mẫu thuộc cơ sở mầm non Mầm Xanh, phường Hiệp Thành, quận 12 khiến dư luận hết sức phẫn nộ.

Làm sao để ngăn chặn tình trạng bạo hàng trẻ em ở trong các trường mầm non? Câu hỏi này sẽ được các chuyên gia giáo dục, cơ quan quản lý trả lời tại buổi tọa đàm "Bạo hành trẻ mầm non- Vì đâu nên nỗi?" do Báo Tiền Phong phối hợp với trường ĐH Sài Gòn, Hệ thống Giáo dục Tesla tổ chức. Buổi tọa đàm “Bạo hành trẻ mầm non- Vì đâu nên nỗi!” với sự tham gia của các cơ quan bảo vệ trẻ em, bảo vệ pháp luật, các chuyên gia tâm lý, luật sư, nhà sư phạm, báo chí và sinh viên sư phạm.

Tại buổi đàm, các chuyên gia gồm PGS- TS Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng trường ĐH Sài Gòn; TS Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao, Trưởng khoa Giáo dục Mầm non, Trường ĐH Sài Gòn; Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM; Bà Phan Thị Thanh Hà, Hiệu trường trường Mầm non, Tiểu học, THCS Tesla; Bà Võ Ngọc Thu, nguyên Trưởng phòng GD&ĐT quận 5…. sẽ cùng nhau làm rõ vấn đề.

Tọa đàm sẽ diễn ra từ 8h- 11h ngày 1/12 tại Hội trường ĐH Sài Gòn, số 273 An Dương Vương, quận 5, TPHCM. Tọa đàm sẽ được tường thuật trực tuyến trên Tiền Phong điện tử.

Bắt đầu từ bây giờ, bạn đọc có thể đặt câu hỏi cho ban tổ chức qua địa chỉ email: .

Nguyễn Dũng