Báo Tiền Phong phát động chương trình 'Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối' 2026

Năm 2026 đánh dấu 800 năm mối nhân duyên Việt Nam - Hàn Quốc, tính từ năm 1226 khi hoàng tử Lý Long Tường vượt biển sang Cao Ly. Từ dấu mốc ấy, lịch sử giao lưu hai nước được nhìn nhận qua nhiều tầng lớp: Chứng tích khảo cổ, thư tịch hay các cuộc gặp gỡ giữa sứ thần... Đây là căn cứ mở ra những mối liên hệ văn hóa được hình thành, tiếp nhận và lưu dấu qua thời gian.