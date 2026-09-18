Báo Tiền Phong phát động chương trình 'Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối' 2026
Sáng 17/9, tại Trường Đại học Phenikaa (Hà Nội), Báo Tiền Phong phối hợp cùng Coca-Cola Việt Nam phát động chương trình “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối” năm 2026. Bước sang năm thứ tư, chương trình tiếp tục mở rộng quy mô, thúc đẩy thói quen phân loại rác tại nguồn và lan tỏa lối sống xanh trong giới trẻ.ờng trong giới trẻ.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bao-tien-phong-phat-dong-chuong-trinh-chai-nhua-tai-sinh-hanh-trinh-tiep-noi-2026-post1877573.tpo