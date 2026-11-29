Hoạt động sấy cà phê vào cao điểm thu hoạch cần được kiểm soát chặt chẽ về khí thải, bụi, tiếng ồn và an toàn phòng cháy, chữa cháy, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân khu dân cư - Ảnh minh họa

Theo UBND xã, hoạt động của một số lò sấy cà phê, đặc biệt là những cơ sở nằm trong hoặc gần khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh khói, bụi, mùi hôi, tiếng ồn; đồng thời có thể gây mất an toàn PCCC, ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe người dân.

Việc tăng cường kiểm tra được đặt ra trên cơ sở Báo cáo số 203/BC-PKT ngày 19/11/2026 của Phòng Kinh tế về kết quả kiểm tra lò sấy cà phê của ông Phạm Văn Mơ tại thôn Tân Nghĩa. Từ kết quả kiểm tra này, UBND xã yêu cầu triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý đối với hoạt động sấy cà phê trên toàn địa bàn, thay vì chỉ tập trung xử lý riêng một cơ sở.

Theo phân công, Ban Nhân dân các thôn có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường tại các cơ sở trên địa bàn.

Công an xã phối hợp kiểm tra điều kiện an toàn PCCC tại các lò sấy, cơ sở thu mua và sơ chế cà phê; tăng cường nắm tình hình, quản lý cư trú, lao động thời vụ, bảo đảm an ninh trật tự trong suốt mùa thu hoạch. Các hành vi vi phạm quy định về môi trường, PCCC và trật tự công cộng sẽ được xử lý theo thẩm quyền.

Đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có lò sấy cà phê, UBND xã yêu cầu chỉ được hoạt động khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định về bảo vệ môi trường, PCCC, đất đai và trật tự xây dựng. Các cơ sở phải chủ động đầu tư, cải tiến thiết bị, lắp đặt hệ thống thu gom, xử lý bụi và khí thải; bố trí chiều cao ống khói phù hợp để hạn chế khói bụi phát tán vào khu dân cư. Việc kiểm soát tiếng ồn, thu gom và xử lý chất thải cũng phải được thực hiện đúng quy định, cùng với chuẩn bị đầy đủ phương tiện chữa cháy tại chỗ.

Đáng chú ý, UBND xã giao Phòng Kinh tế thống kê chính xác số lượng, vị trí, quy mô và tình trạng hoạt động của các lò sấy cà phê trên địa bàn; hướng dẫn các cơ sở hoàn thiện hồ sơ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Đơn vị này đồng thời phải xây dựng kế hoạch xử lý các cơ sở gây ô nhiễm, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, không để phát sinh phản ánh, kiến nghị hoặc đơn thư của người dân do hoạt động của các lò sấy không bảo đảm yêu cầu môi trường.

Với chỉ đạo này, UBND xã Bảo Thuận đặt trọng tâm vào việc kiểm soát hoạt động lò sấy ngay trong mùa cao điểm chế biến cà phê, từ điều kiện hoạt động, xử lý khí thải, bụi, tiếng ồn đến an toàn PCCC và trách nhiệm quản lý tại cơ sở. Đây là yêu cầu cần thiết để hoạt động chế biến cà phê phát triển ổn định, không đánh đổi môi trường sống và sức khỏe cộng đồng lấy hiệu quả sản xuất trước mắt./.