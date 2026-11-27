Lễ diễu hành Ngày Lễ Tạ ơn Macy's năm 2025 tại thành phố New York (Mỹ). (Ảnh: Tân Hoa xã)

Cảnh báo gió lớn và lũ lụt đã được ban hành từ Virginia Beach đến thành phố New York, trong khi Philadelphia, Baltimore và Washington, D.C cũng trải qua thời tiết khắc nghiệt.

Tại thành phố New York, chính quyền quyết định hoãn cuộc diễu hành Lễ Tạ ơn thường niên của Macy's đến thứ Bảy (28/11). Đây là lần đầu tiên sự kiện này bị hoãn trong lịch sử 100 năm tổ chức do thời tiết xấu. Philadelphia cũng đã hủy bỏ cuộc diễu hành Ngày Lễ Tạ ơn.

Tính đến ngày 26/11, hơn 400 chuyến bay đến hoặc đi trong nội địa của Mỹ đã bị hủy, hơn 1.800 chuyến khác bị hoãn, gây gián đoạn giao thông vào một trong những ngày bận rộn nhất trong năm.

Tính đến 15 giờ 30 phút (giờ miền đông), hơn 800.000 khách hàng trên khắp cả nước Mỹ đang chịu cảnh mất điện. Bang Virginia báo cáo hơn 181.000 khách hàng, tiếp theo là bang Maryland với hơn 172.000 và bang Pennsylvania với hơn 136.000.

Trước đó vào buổi chiều, Ủy ban Vệ sinh ngoại ô Washington đã đưa ra yêu cầu “Chỉ sử dụng nước thiết yếu” cho 1,9 triệu khách hàng của mình tại các quận Montgomery và Prince George ở vùng ngoại ô bang Maryland với lý do mất điện gián đoạn do bão gây ra.

Người dân được khuyến khích tiết kiệm nước bằng cách chỉ sử dụng khi cần thiết, hạn chế xả bồn cầu và giảm sử dụng máy giặt và máy rửa bát.

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo rằng, một cơn bão ven biển mạnh sẽ mang theo gió lớn, mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng dọc bờ biển phía đông cho đến thứ hôm nay (27/11). Trong khi đó, một loạt cơn bão Thái Bình Dương mang theo mưa, tuyết trên núi, gió mạnh, lũ lụt ven biển và sóng lớn dự kiến ​​sẽ ảnh hưởng đến bờ biển phía tây nước Mỹ vào tuần tới.