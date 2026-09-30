Báo Thế giới và Việt Nam thúc đẩy hợp tác thực chất với Nhật báo Quảng Tây

Các đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: Nguyễn Nhuận)

Bày tỏ vui mừng đón đoàn Nhật báo Quảng Tây tới thăm và làm việc, bà Vũ Chi Mai, Phó Vụ trưởng Báo Thế giới và Việt Nam nhấn mạnh, Quảng Tây là một địa phương gần gũi với Việt Nam, hai bên có nhiều nét tương đồng về văn hóa và mối quan hệ giao lưu nhân dân mật thiết.

Theo bà Vũ Chi Mai, từ năm 2024 đến nay, Báo Thế giới và Việt Nam và Nhật báo Quảng Tây đã có nhiều cuộc tiếp xúc, trao đổi ban đầu và duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp. Báo luôn coi trọng việc thúc đẩy hợp tác truyền thông với Quảng Tây, đồng thời mong muốn đưa những ý tưởng đã được hai bên trao đổi thời gian qua thành các hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực và bền vững.

Trên tinh thần đó, Phó Vụ trưởng Vũ Chi Mai đề xuất hai bên tăng cường trao đổi tin, bài, hình ảnh và video clip về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, cũng như hợp tác giữa Việt Nam và Quảng Tây trên các lĩnh vực như kinh tế, du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân; đồng thời lựa chọn những nội dung phù hợp để đăng tải trên các nền tảng truyền thông của mỗi bên.

Bà Vũ Chi Mai, Phó Vụ trưởng Báo Thế giới và Việt Nam, chào mừng đoàn Nhật báo Quảng Tây tới thăm và làm việc. (Ảnh: Nguyễn Nhuận)

Hai bên cũng có thể phối hợp sản xuất các sản phẩm báo chí chung như các tuyến bài chuyên đề hoặc video ngắn giới thiệu tiềm năng hợp tác Việt Nam-Quảng Tây, hay những câu chuyện về tình hữu nghị và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Đặc biệt, bà Vũ Chi Mai đề xuất, hai bên cùng khai thác các tư liệu lịch sử liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Tây, kết hợp yếu tố lịch sử với góc nhìn hiện đại nhằm lan tỏa các giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh đối với độc giả nhân dân hai nước.

Đồng thời, bà Vũ Chi Mai mong muốn hai bên tăng cường trao đổi phóng viên, tổ chức các chuyến đi thực tế và tác nghiệp tại địa phương, qua đó giúp phóng viên có điều kiện trực tiếp tìm hiểu về đất nước, con người và những hoạt động hợp tác giữa hai cơ quan báo chí. Ngoài ra, Báo Thế giới và Việt Nam cũng mong muốn Nhật báo Quảng Tây chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số, sản xuất video ngắn và ứng dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo (AI) vào các sản phẩm báo chí.

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Nhuận)

Ông Lưu Côn, Tổng Biên tập Nhật báo Quảng Tây, cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Báo Thế giới và Việt Nam. Ông cho biết, Nhật báo Quảng Tây là cơ quan báo chí chủ lực của Quảng Tây, hiện vận hành Trung tâm Truyền thông Quốc tế Quảng Tây và đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều cơ quan truyền thông lớn tại các nước ASEAN. Năm 2024, lãnh đạo Báo Thế giới và Việt Nam đã sang Quảng Tây tham dự lễ ra mắt Trung tâm Truyền thông Quốc tế Quảng Tây.

Ông đánh giá cao những đề xuất hợp tác của Báo Thế giới và Việt Nam và nhấn mạnh, hợp tác truyền thông cần được cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực để có thể đi vào chiều sâu. Trong thời gian tới, hai bên tăng cường phối hợp tuyên truyền về các sự kiện đối ngoại quan trọng của hai Đảng, hai Nhà nước, các dự án hợp tác kinh tế - thương mại, văn hóa, du lịch, giao lưu địa phương và hợp tác Trung Quốc-ASEAN. Đặc biệt, Tổng Biên tập Lưu Côn đề xuất “lấy thanh niên và đội ngũ phóng viên trẻ làm lực lượng nòng cốt” trong các hoạt động giao lưu báo chí, qua đó tạo thêm những cầu nối giữa thế hệ trẻ hai nước.

Ông Lưu Côn, Tổng Biên tập Nhật báo Quảng Tây, phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Nhuận)

Đề cập đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Tây, ông Lưu Côn bày tỏ, đây là một chủ đề có nhiều tiềm năng để hai bên phối hợp khai thác. Ông nhắc tới những địa điểm gắn với hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Tây, trong đó có Trường Dục Tài, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng quan tâm, dìu dắt thiếu niên Việt Nam. Theo ông, việc kết hợp những câu chuyện lịch sử với góc nhìn về thế hệ trẻ hiện nay có thể tạo ra những sản phẩm báo chí sinh động, góp phần tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Về ứng dụng AI trong báo chí, ông Lưu Côn chia sẻ, Nhật báo Quảng Tây đang tích cực đưa AI vào hoạt động sản xuất và phân phối nội dung. Nhật báo Quảng Tây vào thư Tư hàng tuần có chuyên mục về AI nhằm cập nhật xu hướng công nghệ số trên thế giới và giới thiệu các kịch bản ứng dụng AI tại các nước ASEAN.

Tuy nhiên, ông Lưu Côn nhấn mạnh, việc ứng dụng AI phải đi cùng với yêu cầu bảo đảm đạo đức và nguyên tắc tác nghiệp báo chí. AI có thể hỗ trợ phóng viên trong biên tập, xử lý dữ liệu và dịch thuật, nhưng không thể thay thế hoạt động tác nghiệp thực tế. Phóng viên vẫn cần trực tiếp đến hiện trường, thu thập thông tin và kiểm chứng thực tế.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, hai bên nhất trí cần từng bước chuyển sang cơ chế hợp tác thường xuyên, có chiều sâu và mang lại những kết quả cụ thể; nghiên cứu việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU); đồng thời tiếp tục duy trì trao đổi, sớm triển khai những nội dung đã trao đổi, góp phần đưa hợp tác giữa Báo Thế giới và Việt Nam và Nhật báo Quảng Tây ngày càng đi vào chiều sâu.

Hai bên cũng thống nhất hướng tới việc xây dựng các chiến dịch truyền thông chung, tăng cường khả năng phối hợp tuyên truyền về những sự kiện lớn của Việt Nam và Trung Quốc trong thời gian tới.

Phó Vụ trưởng Vũ Chi Mai tặng quà lưu niệm cho ông Lưu Côn. (Ảnh: Nguyễn Nhuận)