'Bao Thanh Thiên' Kim Siêu Quần hiện tại ra sao

Theo Stheadline, mới đây, diễn viên Phạm Hồng Hiên chia sẻ về đồng nghiệp thân thiết là Kim Siêu Quần nổi tiếng với bộ phim Bao Thanh Thiên. "Tôi vẫn chưa tìm thấy anh ấy. Anh ấy vẫn đang ẩn dật, tu tập. Có lẽ anh ấy sẽ không xuất hiện trong vài năm nữa", Phạm Hồng Hiên nói.

Hình ảnh mới đây của Phạm Hồng Hiên. Ông đảm nhận vai Công Tôn Sách trong Bao Thanh Thiên. Ảnh: Stheadline.

Về phần Phạm Hồng Hiên, ông vừa trải qua ca phẫu thuật lớn vào tháng 8, đúng dịp sinh nhật lần thứ 80. May mắn, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Trong những hình ảnh mới nhất, Phạm Hồng Hiên xuất hiện với trang phục giản dị, mái tóc bạc ở hai bên thái dương nhưng gương mặt hồng hào, nụ cười tươi tắn.

Năm ngoái, trong một cuộc phỏng vấn trên kênh trực tuyến của Dương Thiệu Hồng, Phạm Hồng Hiên chia sẻ về cuộc sống sau khi rời xa phim trường. Nam diễn viên cho biết ông hài lòng với nhịp sống hiện tại, có thể thức dậy tự nhiên mỗi ngày và đi ngủ khi mặt trời lặn, không còn bị công việc chi phối.

Ở tuổi ngoài 70, Phạm Hồng Hiên thừa nhận bản thân không còn muốn chịu áp lực như thời đóng phim. Ông kể trước đây thường mất ngủ ngay khi nhận kịch bản và kéo dài tình trạng này cho đến khi hoàn thành quá trình ghi hình.

Trong khi đó, Kim Siêu Quần cũng sống ẩn dật, ít liên lạc với bạn bè và gần như không tham gia các sự kiện, hoạt động giải trí. Lần gần nhất ông xuất hiện công khai là năm 2024 thông qua chương trình của Dương Thiệu Hồng.

Sinh năm 1951, Kim Siêu Quần nổi tiếng khắp châu Á nhờ vai Bao Chửng trong bộ phim truyền hình Đài Loan Bao Thanh Thiên, phát sóng năm 1993. Với tạo hình mặt đen, vầng trăng khuyết trên trán cùng phong thái nghiêm nghị, chính trực, ông trở thành gương mặt gắn liền với hình tượng Bao Công trên màn ảnh. Thành công của bộ phim cũng giúp nam diễn viên nhận được lời mời tham gia nhiều dự án của TVB và ATV.

Kim Siêu Quần trong Bao Thanh Thiên và lần xuất hiện gần nhất năm 2024. Ảnh: Stheadline.

Để hóa thân thành vị quan nổi tiếng thanh liêm, Kim Siêu Quần từng tăng cân đáng kể. Nam diễn viên thừa nhận việc thay đổi ngoại hình để phục vụ vai diễn đã ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. “Năm xưa tôi cố béo để vào vai Bao Công. Sau này, vì béo mà mắc nhiều bệnh, cũng không giảm được cân”, ông từng chia sẻ.

Sau đó, Kim Siêu Quần tiếp tục đảm nhận vai Bao Công trong nhiều tác phẩm như Tân Bao Thanh Thiên, Bao Công kỳ án, Bích huyết thanh thiên Dương gia tướng, Bao Thanh Thiên: Thất hiệp ngũ nghĩa hay Bao Thanh Thiên: Khai phong kỳ án.

Sau nhiều năm gắn bó với nhân vật kinh điển, nam diễn viên dần vắng bóng trên màn ảnh. Thông tin về cuộc sống hiện tại của ông vì thế vẫn nhận được sự quan tâm từ khán giả từng yêu mến loạt phim Bao Thanh Thiên.