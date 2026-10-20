'Bao Thanh Thiên' có phiên bản mới, diện mạo lạ lẫm

Hình ảnh Bao Thanh Thiên với gương mặt trẻ trung, phong thái nhanh nhẹn đang thu hút sự chú ý của khán giả yêu thích phim ảnh Hoa ngữ. Thay vì xuất hiện với dáng vẻ uy nghiêm của vị quan nổi tiếng trên màn ảnh, nhân vật lần này được xây dựng thành một thiếu niên thông minh, gan dạ, trực tiếp tham gia vào những vụ án kỳ lạ.

Đây là hình tượng trong Ngự Miêu Phá Án, bộ phim hoạt hình Trung Quốc dự kiến khởi chiếu tại các rạp Việt Nam cuối tháng 10. Tác phẩm lấy cảm hứng từ những nhân vật quen thuộc trong Tam Hiệp Ngũ Nghĩa, đồng thời mang đến cách tiếp cận mới với câu chuyện phá án gắn liền với Bao Thanh Thiên.

Ngự Miêu phá án (tên gốc The Royal Cat).

Trong nhiều năm, Bao Thanh Thiên là hình tượng quen thuộc với khán giả qua những bộ phim truyền hình về công lý, những vụ án hóc búa và hành trình trừng trị kẻ phạm tội. Nhân vật Bao Chửng thường được khắc họa là vị quan chính trực, nghiêm nghị, nổi tiếng với khả năng phân định đúng sai và tinh thần không khuất phục trước cường quyền.

Tuy nhiên, Ngự Miêu Phá Án lựa chọn một hướng đi khác khi đặt Bao Thanh Thiên vào hình hài thiếu niên. Sự thay đổi này tạo nên nét mới cho nhân vật vốn gắn bó với ký ức của nhiều thế hệ khán giả. Thay vì chỉ tập trung vào hình ảnh vị quan ngồi đường đường chính chính xét xử tại công đường, bộ phim đưa nhân vật vào hành trình điều tra, truy tìm manh mối và đối mặt với những hiểm nguy khó lường.

Câu chuyện diễn ra tại thành Kim Lăng dưới thời nhà Tống. Nơi đây liên tiếp xảy ra những hiện tượng bí ẩn khi người dân bất ngờ biến thành mãnh thú, trong khi Thái tử đột nhiên mất tích. Những sự việc bất thường khiến kinh thành rơi vào tình trạng hỗn loạn, mở ra một vụ án phức tạp đòi hỏi người điều tra phải có sự nhạy bén và lòng can đảm.

Trong quá trình tìm kiếm sự thật, Bao Chửng gặp Triển Ngao, một chú mèo giỏi võ đang bị truy nã vì bị nghi là yêu miêu. Cuộc gặp gỡ này mở ra mối quan hệ hợp tác bất đắc dĩ giữa hai nhân vật. Một bên sở hữu trí thông minh và khả năng suy luận, bên còn lại có võ nghệ cùng những kỹ năng đặc biệt. Cả hai phải phối hợp để lần theo dấu vết, từng bước tìm ra nguyên nhân đằng sau những hiện tượng kỳ quái.

Triển Ngao - Hiệp sĩ mèo với thân thế bí ẩn.

Từ đây, câu chuyện về Bao Thanh Thiên không chỉ xoay quanh việc tìm ra hung thủ mà còn mở rộng sang hành trình khám phá những âm mưu có khả năng đe dọa toàn bộ kinh thành. Các tình tiết kỳ bí, những cuộc truy đuổi và sự kết hợp giữa yếu tố phá án với màu sắc hoạt hình giả tưởng được kỳ vọng tạo nên sức hấp dẫn riêng cho tác phẩm.

Việc lựa chọn thể loại hoạt hình cũng giúp Bao Thanh Thiên tiếp cận nhóm khán giả trẻ, bên cạnh những người vốn yêu thích các phiên bản phim truyền hình kinh điển. Tạo hình nhân vật, nhịp kể chuyện và những tình huống giàu tính phiêu lưu có thể mang đến trải nghiệm khác biệt so với hình ảnh quen thuộc trên màn ảnh nhỏ.

Dù thay đổi diện mạo và cách thể hiện, câu chuyện vẫn đặt trọng tâm vào hành trình tìm kiếm sự thật của Bao Chửng. Đây cũng là điểm kết nối giữa hình tượng truyền thống và phiên bản mới, giúp khán giả nhận ra những giá trị cốt lõi của nhân vật trong một bối cảnh sáng tạo khác.

Sự trở lại của Bao Thanh Thiên trong hình hài thiếu niên sẽ là điểm đáng chú ý khi bộ phim chính thức ra rạp, đặc biệt với những khán giả tò mò về cách các nhân vật kinh điển được làm mới trong dòng phim hoạt hình hiện nay.