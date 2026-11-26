Mới đây, Bảo Thanh chia sẻ loạt hình ảnh tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, diễn ra ngày 24/11. Đáng chú ý, nữ diễn viên có dịp hội ngộ NSND Tự Long, NSND Xuân Bắc và NSND Trung Hiếu. Những khoảnh khắc gặp gỡ của các nghệ sĩ nhanh chóng thu hút sự quan tâm, đặc biệt khi Bảo Thanh vừa chính thức được phong cấp bậc hàm Trung úy Công an nhân dân.

Trong loạt hình ảnh đăng tải, Bảo Thanh xuất hiện với trang phục ngành màu trắng trang trọng, gương mặt rạng rỡ. Nữ diễn viên vui vẻ chụp ảnh lưu niệm cùng những gương mặt gạo cội của sân khấu, truyền hình Việt Nam. Đặc biệt, khoảnh khắc Bảo Thanh đứng cạnh NSND Tự Long trong trang phục quân đội tạo nên hình ảnh đáng chú ý về cuộc gặp gỡ giữa những nghệ sĩ đang hoạt động trong môi trường lực lượng vũ trang.

Bảo Thanh gây chú ý khi diện trang phục ngành, hội ngộ NSND Tự Long tại sự kiện kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Ảnh: FBNV.

Đi kèm hình ảnh, Bảo Thanh bày tỏ niềm tự hào về văn hóa dân tộc. Nữ diễn viên nhấn mạnh rằng mỗi vai diễn và câu chuyện được kể trên sân khấu hay màn ảnh đều có thể trở thành cầu nối đưa những giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng.

Chia sẻ của Bảo Thanh nhận được sự quan tâm bởi đây cũng chính là con đường mà nữ diễn viên đang theo đuổi. Sau nhiều năm thành công với phim truyền hình giờ vàng, Bảo Thanh lựa chọn dành nhiều tâm huyết cho sân khấu kịch, đặc biệt là những tác phẩm gắn với nhiệm vụ biểu diễn của Nhà hát Kịch Công an nhân dân.

Trước đó, ngày 20/11, Bảo Thanh chính thức được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân và phong cấp bậc hàm Trung úy chuyên môn kỹ thuật An ninh nhân dân. Đây là dấu mốc đáng nhớ sau khoảng 5 năm nữ diễn viên kiên trì theo đuổi mục tiêu mới trong sự nghiệp.

Sau 5 năm kiên trì theo đuổi mục tiêu, Bảo Thanh chính thức được phong cấp bậc hàm Trung úy ở tuổi 36. Ảnh: FBNV.

Ở tuổi 36, Bảo Thanh không giấu được niềm xúc động khi nhìn lại hành trình đã qua. Nữ diễn viên cho biết thành quả hiện tại không chỉ đến từ may mắn mà còn là kết quả của sự cố gắng, kiên nhẫn và niềm tin vào lựa chọn của bản thân.

Trước khi khoác lên mình sắc phục Công an nhân dân, Bảo Thanh từng là một trong những nữ diễn viên nổi bật của màn ảnh Việt. Sinh năm 1990, cô bén duyên điện ảnh từ năm 8 tuổi với bộ phim Vào Nam ra Bắc. Vai diễn đầu đời giúp Bảo Thanh giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13.

Sự nghiệp của Bảo Thanh bước sang trang mới khi cô liên tục góp mặt trong các bộ phim truyền hình ăn khách. Đặc biệt, vai Minh Vân trong Sống chung với mẹ chồng năm 2017 đưa Bảo Thanh trở thành gương mặt được đông đảo khán giả yêu thích.

Trước khi khoác lên mình sắc phục Công an nhân dân, Bảo Thanh từng là gương mặt đình đám của phim giờ vàng VTV. Ảnh: FBNV.

Hai năm sau, Bảo Thanh tiếp tục khẳng định sức hút khi hóa thân thành Anh Thư trong Về nhà đi con. Lối diễn xuất tự nhiên, khả năng thể hiện nội tâm cùng những phân cảnh giàu cảm xúc giúp nữ diễn viên ghi dấu ấn sâu đậm, đồng thời giành giải Nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Awards 2019.

Đang ở giai đoạn được săn đón, Bảo Thanh bất ngờ tạm dừng đóng phim từ năm 2020 để chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, Bảo Thanh không rời xa nghệ thuật mà chuyển hướng tập trung cho sân khấu. Những năm qua, cô tiếp tục tích lũy kinh nghiệm biểu diễn và thử sức với nhiều dạng nhân vật mới.

Rời màn ảnh nhỏ khi sự nghiệp đang thăng hoa, Bảo Thanh lựa chọn dành nhiều tâm huyết cho sân khấu kịch. Ảnh: FBNV.

Dù vắng bóng màn ảnh nhỏ khoảng 6 năm, Bảo Thanh khẳng định vẫn yêu điện ảnh và mong chờ một kịch bản đủ hấp dẫn để trở lại. Nữ diễn viên không muốn tái xuất chỉ vì khán giả đã chờ đợi quá lâu mà hy vọng tìm được nhân vật có chiều sâu, mang đến thử thách thực sự.

Trong khi đó, NSND Tự Long cũng vừa đón dấu mốc đáng nhớ khi nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và lịch sử sân khấu vào ngày 14/11. Nam nghệ sĩ tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật, đồng thời dành nhiều tâm huyết cho việc gìn giữ, phát triển những giá trị sân khấu truyền thống.

Từ ngôi sao phim giờ vàng đến nữ Trung úy Công an nhân dân, Bảo Thanh đang viết tiếp hành trình cống hiến cho nghệ thuật. Ảnh: FBNV.

Cuộc hội ngộ giữa Bảo Thanh và NSND Tự Long mang ý nghĩa đặc biệt trong dịp tôn vinh văn hóa Việt Nam. Từ những vai diễn được khán giả yêu mến đến hành trình cống hiến trong môi trường mới, Bảo Thanh đang cho thấy một bước chuyển đáng chú ý trong sự nghiệp, khi niềm đam mê diễn xuất tiếp tục song hành cùng trách nhiệm gìn giữ và lan tỏa những giá trị nghệ thuật dân tộc.