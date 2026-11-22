Ngày 20/11, Nhà hát Kịch Công an nhân dân tổ chức lễ công bố và trao quyết định tuyển dụng cán bộ. Diễn viên Bảo Thanh (tên thật là Vũ Thị Phương Thanh) được phong cấp bậc hàm Trung úy chuyên môn kỹ thuật An ninh nhân dân.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, Bảo Thanh nói việc chính thức đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân là mong muốn cô kiên trì theo đuổi suốt 5 năm.

Bỏ lỡ ba phim giờ vàng

Với nữ diễn viên, quyết định tuyển dụng và cấp bậc hàm Trung úy là dấu mốc đáng nhớ, ghi nhận quá trình phấn đấu để gắn bó lâu dài với đơn vị.

“Điều tôi kiên trì theo đuổi suốt 5 năm qua là mong muốn được chính thức đứng trong hàng ngũ lực lượng Công an nhân dân, được làm việc, cống hiến và gắn bó với môi trường mà tôi dành nhiều tình cảm, sự trân trọng”, cô nói.

Bảo Thanh xem niềm vui này đi cùng trách nhiệm. Tiếp tục công tác tại Nhà hát Kịch Công an nhân dân, cô xác định ngoài chuyên môn biểu diễn còn phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người chiến sĩ, tuân thủ kỷ luật và yêu cầu công tác.

Diễn viên Bảo Thanh được phong cấp bậc hàm Trung úy chuyên môn kỹ thuật An ninh nhân dân. Ảnh: FBNV.

Với truyền hình và điện ảnh, nữ diễn viên cho rằng việc trở lại còn tùy cơ duyên. Cô vẫn nhận được lời mời từ các đạo diễn, nhà sản xuất, nhưng phải cân đối với lịch làm việc tại nhà hát.

“Khi bỏ lỡ ba kịch bản được đánh giá là rất tốt của Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC), tôi buồn và tiếc lắm”, Bảo Thanh chia sẻ. Thời điểm khởi quay các dự án trùng với lịch cô đi biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị tại các tỉnh, thành, nên cô phải cáo lỗi với ê-kíp.

Sau thành công của Sống chung với mẹ chồng, Về nhà đi con, nữ diễn viên không đặt mục tiêu tìm một Minh Vân hay Anh Thư thứ hai. Cô muốn thử nhân vật khác, có thể gai góc hơn, nhiều xung đột nội tâm và những góc khuất.

“Tôi không muốn chỉ trở lại vì khán giả đang mong đợi, mà muốn khi xuất hiện, mình có một vai diễn thực sự xứng đáng với sự chờ đợi đó”, cô nói.

Một dạng vai Bảo Thanh đặc biệt muốn thử sức là nữ chiến sĩ công an. Nữ diễn viên mong đưa vào nhân vật những điều mình hiểu thêm từ môi trường công tác: áp lực nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, cùng đời sống tình cảm và những hy sinh phía sau nhiệm vụ.

Bảo Thanh trên sân khấu kịch sau khi đầu quân cho Nhà hát Kịch Công an nhân dân.

Thời gian dành cho sân khấu giúp cô tiếp cận nhiều dạng vai, tích lũy kinh nghiệm. Khoảng thời gian ít xuất hiện trên truyền hình cũng cho cô cơ hội gần gũi các con, có mặt trong những dịp quan trọng của gia đình.

Hiện tại, nữ diễn viên học cách sắp xếp lịch trình để cân bằng gia đình, nghệ thuật và trách nhiệm tại đơn vị. “Tôi không nghĩ cánh cửa phim ảnh đã khép lại với mình. Tôi vẫn chờ cơ hội và một chữ duyên”, Bảo Thanh chia sẻ với PV Tiền Phong.

Đóng phim từ năm 8 tuổi

Diễn viên Bảo Thanh tên thật là Vũ Thị Phương Thanh, sinh năm 1990 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cả cha và mẹ Bảo Thanh đều là nghệ sĩ tuồng. Môi trường nghệ thuật từ nhỏ giúp Bảo Thanh sớm bộc lộ năng khiếu diễn xuất.

Năm 8 tuổi, Bảo Thanh được đạo diễn Phi Tiến Sơn lựa chọn vào vai bé Nụ trong bộ phim điện ảnh Vào Nam ra Bắc. Dù chưa qua đào tạo chuyên nghiệp, Bảo Thanh gây ấn tượng với nét diễn hồn nhiên, tinh nghịch và khả năng biểu đạt cảm xúc tự nhiên.

Vai diễn đầu tay mang về cho cô giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13 năm 2001. Đây cũng là tiền đề để Bảo Thanh lựa chọn con đường diễn xuất chuyên nghiệp, theo học tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Diễn viên Bảo Thanh có nhiều thành tích trong nghệ thuật.

Sau khi tốt nghiệp, Bảo Thanh tiếp tục thử sức với nhiều dạng nhân vật. Một trong những vai diễn đáng chú ý ở giai đoạn này là Đũi trong phim truyền hình Trò đời của đạo diễn Phạm Nhuệ Giang, được phóng tác từ các tác phẩm của nhà văn Vũ Trọng Phụng.

Để thể hiện nhân vật có số phận nhiều thăng trầm, Bảo Thanh phải học hát ca trù, tập sử dụng bộ phách. Cô cũng tham gia bộ phim điện ảnh Những người viết huyền thoại của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng.

Trong thời gian vào TPHCM phát triển sự nghiệp, Bảo Thanh tham gia các dự án Ba ơi! Mẹ có về không? và Người chồng điên. Vai Ngọc Diệp trong Người chồng điên giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính phim truyền hình xuất sắc tại giải Cánh diều 2014.

Bước ngoặt trên phim giờ vàng

Năm 2017 là bước ngoặt trong sự nghiệp của Bảo Thanh khi góp mặt trong hai bộ phim truyền hình gây tiếng vang là Người phán xử và Sống chung với mẹ chồng.

Trong Sống chung với mẹ chồng, nữ diễn viên đảm nhận vai Minh Vân, cô gái trẻ phải đối mặt với những mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân, đặc biệt là mối quan hệ căng thẳng với mẹ chồng do NSND Lan Hương thủ vai.

Vai Minh Vân đưa Bảo Thanh đến gần hơn với công chúng, đồng thời mang về cho cô giải Nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Awards 2017.

Năm 2018, Bảo Thanh thay đổi hình tượng khi vào vai Sol trong Ngày ấy mình đã yêu. Nhân vật cho thấy khả năng diễn hài và sự linh hoạt của Bảo Thanh khi chuyển đổi giữa các dạng vai.

Vai diễn trong Sống chung với mẹ chồng, Về nhà đi con để lại nhiều dấu ấn.

Đạo diễn Khải Anh từng đánh giá cao sự nghiêm túc trong công việc, khả năng nắm bắt và hóa thân vào nhân vật của nữ diễn viên.

Hai năm sau thành công của Sống chung với mẹ chồng, Bảo Thanh tiếp tục gây chú ý khi đảm nhận vai Anh Thư trong bộ phim truyền hình Về nhà đi con năm 2019. Bảo Thanh tạo sức hút cho nhân vật bằng cách diễn biến hóa giữa các phân đoạn hài hước và bi kịch.

Thành công của Về nhà đi con mang về cho Bảo Thanh giải Nữ diễn viên phim truyền hình ấn tượng tại VTV Awards 2019. Đây là lần thứ hai cô được vinh danh ở giải thưởng này.

Trước khi nổi tiếng với phim truyền hình, Bảo Thanh từng công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ và có nhiều năm kinh nghiệm trên sân khấu kịch nói.

Năm 2015, cô giành hai huy chương bạc sân khấu với vai Tuyên phi Đặng Thị Huệ trong vở Công lý không gục ngã và vai Diệp trong vở Ai là thủ phạm.

Tháng 4/2022, sau thời gian tập trung chăm sóc gia đình, Bảo Thanh trở lại sân khấu với vai Marry Nhung trong vở kịch Bản danh sách điệp viên. Sau đó, nữ diễn viên chính thức về công tác tại Nhà hát Kịch Công an nhân dân.

Bảo Thanh nhận bằng khen Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2026.

Tháng 7/2025, Bảo Thanh giành huy chương vàng với vai diễn trong vở Hoa lửa tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân lần thứ 5. Đây là huy chương vàng sân khấu đầu tiên trong sự nghiệp của nữ diễn viên.

Trong khuôn khổ Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026, vở Hồn Trương Ba, da hàng thịt của cố nhà viết kịch Lưu Quang Vũ được giới thiệu tới khán giả Pháp qua phần dàn dựng của đạo diễn Anne Bouvier. Diễn viên Bảo Thanh đảm nhận vai vợ hàng thịt, một trong những nhân vật góp phần làm nổi bật xung đột giữa thể xác và tâm hồn trong tác phẩm.