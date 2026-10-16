Bảo Thanh có tin vui ở tuổi 36

Bảo Thanh đã chia sẻ niềm vui ở tuổi 36 khi nhận được danh hiệu "Phụ nữ thủ đô tiêu biểu". Cụ thể, Bảo Thanh viết: "Được đón nhận danh hiệu Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu, cùng niềm vui nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố, em cảm thấy vô cùng vinh dự và biết ơn. Đặc biệt, trong không khí kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, niềm vui này càng thêm ý nghĩa. Em sẽ coi đây là động lực để tiếp tục nỗ lực, cống hiến và lan tỏa những điều tích cực bằng tất cả sự chân thành của mình".

Bảo Thanh khi nhận Bằng khen "Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu".

Dòng viết cùng hình ảnh đón nhận Bằng khen của Bảo Thanh nhận được nhiều lời chúc mừng của bạn bè, đồng nghiệp cùng người hâm mộ.

Ở tuổi 36, ngoài công việc, Bảo Thanh có cuộc hôn nhân bền chặt với ông xã Đức Thắng. Hai người kết hôn năm 2011, có một con trai tên thân mật là Bin, sinh năm 2011, và con gái Nu, sinh năm 2021. Tổ ấm với hai con trở thành một trong những ưu tiên lớn của nữ diễn viên sau nhiều năm bận rộn với công việc.

Không chỉ đồng hành trong cuộc sống, chồng Bảo Thanh còn ủng hộ quyết định nghề nghiệp của vợ. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng anh thấu hiểu, gánh vác nhiều công việc gia đình để cô yên tâm hoạt động nghệ thuật. Sự sẻ chia ấy giúp Bảo Thanh có thêm thời gian chăm sóc các con, vun vén tổ ấm mà không phải từ bỏ hoàn toàn niềm đam mê diễn xuất.

Bảo Thanh vẫn xuất hiện trên sân khấu của Nhà kịch Công an Nhân dân.

Cuộc sống của cô hiện không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh như trước, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nữ diễn viên rời xa nghệ thuật. Cô vẫn tham gia sân khấu, giữ kết nối với đồng nghiệp và thỉnh thoảng xuất hiện trong những hoạt động được công chúng quan tâm. Sau ánh đèn sân khấu, Bảo Thanh trở về với những công việc quen thuộc của một người vợ, người mẹ.

Bên cạnh cuộc sống gia đình và công việc, câu chuyện Bảo Thanh chăm lo cho những người thân yêu cũng nhận được sự chú ý. Sau nhiều năm làm nghề, nữ diễn viên có điều kiện kinh tế tốt hơn và dành một phần thành quả ấy để giúp đỡ gia đình, trong đó có mẹ ruột và bà ngoại.

Cách đây ít năm, Bảo Thanh đã tặng mẹ sổ đỏ và sửa sang nhà cho bà ngoại. Đây là những việc làm thiết thực, thể hiện sự quan tâm của nữ diễn viên dành cho hai người phụ nữ thân thiết trong gia đình.

Tổ ấm hạnh phúc của Bảo Thanh.

Còn với bà ngoại, việc sửa sang nhà cửa là cách nữ diễn viên góp phần mang đến không gian sống khang trang, thuận tiện hơn cho người lớn tuổi. Những việc làm ấy không cần phải thể hiện bằng những lời nói lớn lao, bởi giá trị của sự báo hiếu đôi khi nằm ở việc nhận ra người thân cần gì và chủ động làm điều có ích cho họ.

Bảo Thanh (sinh năm 1990) là nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Việt, từng ghi dấu ấn qua các phim Sống chung với mẹ chồng, Về nhà đi con. Với lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc, cô giành giải Nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Awards 2017. Sau thời gian tạm rời phim truyền hình để chăm lo gia đình và hoạt động sân khấu, Bảo Thanh được khán giả mong đợi trở lại màn ảnh nhỏ.