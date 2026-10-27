Bảo Thắng thành lập 4 tổ thống kê, kiểm đếm phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt

Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đi qua địa bàn xã Bảo Thắng có chiều dài 15,9 km.

Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đi qua địa bàn xã Bảo Thắng có chiều dài 15,9 km, với tổng diện tích đất dự kiến phải thu hồi khoảng 71,8 ha. Toàn xã có 326 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án, trong đó 89 hộ bị thu hồi đất ở, phải di chuyển nhà ở.

Để triển khai công tác giải phóng mặt bằng, xã Bảo Thắng đã kiện toàn Ban Chỉ đạo và thành lập 4 tổ thống kê, kiểm đếm với sự tham gia của cán bộ Phòng Kinh tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã, trưởng thôn, ban công tác mặt trận, lực lượng công an, dân quân và đại diện Nhân dân.

Cán bộ giải phóng mặt bằng thực hiện thống kê, đo đạc tại khu vực thôn Làng Múc, xã Thái Niên cũ.

Sau khi tiếp nhận mốc giới giải phóng mặt bằng, địa phương đã tổ chức công bố quy hoạch, triển khai công tác giải phóng mặt bằng tại các thôn; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân phối hợp thực hiện.

Đối với việc di chuyển nghĩa trang thôn Múc phục vụ dự án, xã đã tổ chức lấy ý kiến và nhận được sự đồng thuận cơ bản của người dân về phương án di chuyển, xây dựng nghĩa trang tại vị trí mới.

Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng gặp một số khó khăn do ranh giới tuyến đường sắt có sự điều chỉnh so với trước đây, phải rà soát, đo đạc, bổ sung bản đồ giải thửa và thống kê, kiểm đếm lại đất đai, tài sản, hoa màu của các hộ bị ảnh hưởng.

Công tác thống kê, kiểm đếm được thực hiện công khai, minh bạch.

Thời gian tới, xã Bảo Thắng tiếp tục huy động cán bộ chuyên môn, đẩy nhanh công tác đo đạc, thống kê, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư, bảo đảm quỹ đất bố trí cho các hộ phải di chuyển nhà ở, đáp ứng yêu cầu giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án.