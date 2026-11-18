Được giao nhiệm vụ làm điểm lấy mẫu sinh phẩm ADN, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính trong Chiến dịch 500 ngày đêm, xã Bảo Thắng đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, huy động các cơ quan, đơn vị cùng phối hợp thực hiện.

Theo đó, địa phương đã tổ chức khảo sát thực trạng nghĩa trang, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lấy mẫu, hoàn thiện hồ sơ, số hóa thông tin. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện gặp không ít khó khăn do các phần mộ nằm rải rác, vỏ mộ được làm kiên cố.

Với sự chỉ đạo sát sao, sự vào cuộc tích cực của cấp uỷ, chính quyền xã và các đơn vị thực hiện, xã đã hoàn thành lấy 170 mẫu sinh phẩm ADN. Trong đó đợt 1 là 165 mẫu, đợt 2 là 5 mẫu. Toàn bộ thông tin được số hóa, hồ sơ và mẫu sinh phẩm được bàn giao cho cơ quan giám định ADN theo quy định.

Trực tiếp tham mưu, phối hợp tổ chức thực hiện các phần việc, Thượng tá Đào Công Thắng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Bảo Thắng chia sẻ: “Chúng tôi xác định dù khó khăn đến đâu cũng phải quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, mỗi phần việc đều phải được thực hiện bằng sự tận tâm, chu đáo và trách nhiệm cao nhất. Chúng tôi đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự xã để tham gia nhiệm vụ lấy mẫu ADN mộ liệt sĩ. Đây không chỉ là nhiệm vụ của người quân nhân mà còn là tình cảm, lòng biết ơn của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc”.

Không chỉ tổ chức thành công việc lấy mẫu ADN, Bảo Thắng còn tập trung chuẩn bị chu đáo cho lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ. Địa phương đã xây dựng mới 20 phần mộ kiên cố dành cho 26 hài cốt liệt sĩ. Trong đó có 19 mộ chưa xác định danh tính và một mộ có danh tính; có một mộ tập thể an táng 7 liệt sĩ. Toàn bộ phần mộ được ốp đá Granit, đồng bộ với cảnh quan nghĩa trang.

Cùng với đó, 2.566 m² khuôn viên nghĩa trang được vệ sinh, chỉnh trang; Đài Tổ quốc ghi công và hệ thống hàng rào được sơn sửa. Những phần việc tưởng chừng bình dị ấy lại thể hiện sự trân trọng đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Xác định tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Đảng ủy, UBND xã Bảo Thắng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, đoàn thể và các thôn. Sự chủ động trong điều hành, phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng đã góp phần bảo đảm các phần việc được triển khai chu đáo, trang trọng, thể hiện lòng thành kính và trách nhiệm tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ.

Đặc biệt, cùng với việc huy động đội ngũ cán bộ, công chức hay lực lượng vũ trang, trong thực hiện nhiệm vụ xã Bảo Thắng còn nhận được sự tham gia của đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Trên đoạn đường dài 350 m từ ngã tư Khuất Quang Chiến đến nghĩa trang, 200 người dân đã có mặt để đón đoàn di chuyển hài cốt liệt sĩ. Sự hiện diện ấy không chỉ góp phần tạo nên không khí trang nghiêm cho buổi lễ mà còn thể hiện tình cảm, sự thành kính của người dân hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Trung Thành - Chủ tịch UBND xã Bảo Thắng cho biết: Để hoàn thành mọi nhiệm vụ bằng trách nhiệm và lòng thành kính với thế hệ cha ông đi trước, xã Bảo Thắng luôn bảm đảm sự lãnh đạo thống nhất của cấp uỷ, sự điều hành quyết liệt, sâu sát của chính quyền. Đồng thời, coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, dân vận; chuẩn bị kỹ lưỡng từng khâu, từng tình huống và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, đảm bảo đúng chức năng, đúng quy trình và thống nhất thông tin.”

Đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ của xã Bảo Thắng trong Chiến dịch 500 ngày đêm, đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chỉ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Điều đáng ghi nhận là từ một nhiệm vụ chính trị, các hoạt động của chiến dịch đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống sâu rộng, khơi dậy trách nhiệm và tình cảm tri ân trong cộng đồng. Đây cũng là kinh nghiệm để các địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện tốt hơn nữa công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; góp phần đưa những người con đã hy sinh vì Tổ quốc trở về với gia đình, quê hương”.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ vẫn còn tiếp tục. Những việc làm tại Bảo Thắng đã góp phần để những người đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về trong vòng tay quê hương, để nghĩa tình đồng đội và đạo lý tri ân tiếp tục được trao truyền qua các thế hệ.