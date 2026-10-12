Bảo Thắng: Hỗ trợ người dân livestream quảng bá và kết nối tiêu thụ nông sản địa phương

Phiên livestream do Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bảo Thắng chủ trì, phối hợp cùng Hợp tác xã Bưởi Múc và các nhà vườn địa phương tổ chức.

Đây là lần đầu tiên một chương trình livestream nông sản quy mô được tổ chức trực tiếp ngay tại vườn, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp của chính quyền và bà con nông dân nơi đây.

Điểm nhấn ấn tượng của sự kiện là được phát sóng trực tiếp ngay tại vườn bưởi trĩu quả của gia đình anh Nguyễn Văn Tiến - thành viên Hợp tác xã Bưởi Múc xã Bảo Thắng.

Tại phiên livestream, hai sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao là bưởi Múc tươi và trà bưởi đã được giới thiệu sinh động, thu hút đông đảo lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội.

Các sản phẩm được quảng bá tại buổi livestream.

Với sự hỗ trợ về kỹ thuật và kịch bản từ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã đã giúp bà con tự tin giao lưu, tư vấn và tiếp nhận đơn hàng. Việc đưa người xem "đến tận vườn, thấy tận mắt" quy trình chăm sóc an toàn đã tạo dựng niềm tin mạnh mẽ về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Nhờ đó, hơn 1.000 quả bưởi Múc tươi và 20 kg trà bưởi đã được chốt đơn thành công ngay trong phiên livestream.

Thành công từ phiên livestream đầu tiên không chỉ giải quyết bài toán tiêu thụ nông sản trước mắt, mà còn khẳng định hiệu quả của mô hình liên kết giữa chính quyền - trung tâm dịch vụ tổng hợp - hợp tác xã - nhà vườn. Đây sẽ là tiền đề vững chắc để thương hiệu nông sản Bảo Thắng tiếp tục vươn xa hơn nữa trên bản đồ thương mại điện tử trong thời gian tới.