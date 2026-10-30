Bảo Thắng đưa bưởi Múc OCOP lên không gian số

Dọc theo vùng đất phù sa màu mỡ ven sông Hồng thuộc thôn Múc, xã Bảo Thắng, những vườn bưởi xanh mướt nối tiếp nhau trải dài. Đây chính là “cái nôi” của giống bưởi Múc - loại quả được người dân di thực từ Hưng Yên lên từ hàng chục năm trước, qua thời gian thích nghi với thổ nhưỡng và khí hậu nơi đây đã trở thành sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Không chỉ dừng ở giá trị tự nhiên, hành trình phát triển của bưởi Múc là minh chứng cho sự nhạy bén trong tư duy sản xuất hàng hóa.

Giá trị của bưởi Múc không chỉ đến từ điều kiện tự nhiên mà còn kết tinh từ đôi bàn tay và tư duy canh tác của nông dân. Chăm sóc 120 cây bưởi Múc trong vườn nhà, gia đình anh Nguyễn Văn Tiến ở thôn Múc luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chăm sóc theo từng giai đoạn sinh trưởng.

Việc chủ động từ khâu bón phân, điều tiết nước đến ứng dụng bẫy dụ ruồi đục quả thay cho thuốc bảo vệ thực vật đã giúp tiết kiệm chi phí, cũng như bảo đảm tuyệt đối tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Mỗi năm, gia đình anh Tiến thu hoạch gần 10.000 quả bưởi Múc với mức giá bán dao động tại vườn từ 10.000 - 15.000 đồng/quả, mô hình mang lại cho gia đình anh Tiến nguồn thu gần 150 triệu đồng.

Hợp tác xã bưởi Múc hiện có 8 thành viên với vùng trồng rộng khoảng 15 ha. Mỗi quả bưởi của các hộ khi đưa ra thị trường đều được gắn nhãn hiệu, tem truy xuất nguồn gốc và tem OCOP, vừa khẳng định uy tín thương hiệu, vừa nâng cao trách nhiệm của người trồng trong từng khâu thu hái.

Không còn bó hẹp trong các kênh tiêu thụ truyền thống, hành trình thương mại hóa bưởi Múc đang mang diện mạo mới nhờ chuyển đổi số nông nghiệp. Thực hiện định hướng phát triển kinh tế số, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bảo Thắng đã phối hợp với Hợp tác xã bưởi Múc triển khai mô hình livestream quảng bá và tiêu thụ nông sản ngay tại nhà vườn với chủ đề “Bưởi Múc Bảo Thắng - Kết nối số, lan tỏa giá trị nông sản”.

Theo quy hoạch phát triển nông nghiệp địa phương, năm 2026, xã Bảo Thắng duy trì vùng trồng cây ăn quả đặc sản rộng khoảng hơn 200 ha, trong đó bưởi Múc tiếp tục giữ vị thế sản phẩm chủ lực đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Mô hình này đã góp phần đưa công nghệ số về các nhà vườn. Thay vì chờ đợi thương lái, những nông dân trực tiếp đứng trước máy quay, giới thiệu quy trình canh tác an toàn và các sản phẩm OCOP như bưởi tươi, trà bưởi.

Chia sẻ về bước chuyển mình này, chị Lưu Nguyệt Anh - Giám đốc Hợp tác xã bưởi Múc cho biết: “Lúc đầu, người dân có nhiều bỡ ngỡ, nhưng khi trực tiếp tham gia phiên livestream cùng ê-kíp của xã, chúng tôi thực sự phấn khởi. Đây là hình thức thiết thực, giúp nông sản của địa phương vượt qua rào cản về địa lý để đến với khách hàng trên mọi miền Tổ quốc”.

Đánh giá về bước đột phá này, ông Đỗ Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Thắng nhấn mạnh: “Việc ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền và tiêu thụ nông sản chính là giải pháp mang lại hiệu quả. Với sự đồng hành sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn và hợp tác xã, địa phương kỳ vọng hình ảnh và thương hiệu bưởi Múc sẽ tiếp tục vươn xa, chinh phục vững chắc thị trường ngoài tỉnh”.

Sự kết hợp giữa quy trình sản xuất chuẩn hóa, mô hình liên kết chặt chẽ và tư duy chuyển đổi số nhạy bén đang mở ra dư địa lớn, đưa vị ngọt đặc trưng của bưởi Múc chinh phục thị trường số.