Bảo Thắng chủ động nguồn cây giống phục vụ trồng rừng

Cán bộ Hạt Kiểm lâm khu vực Bảo Thắng kiểm tra chất lượng cây giống tại các vườn ươm.

Khu vực Bảo Thắng có 18 cơ sở sản xuất, kinh doanh cây giống lâm nghiệp. Để phục vụ công tác trồng rừng năm 2026, các cơ sở đã gieo ươm hơn 6 triệu cây giống các loại như: quế, mỡ, vối thuốc, sa mộc, mỡ… đáp ứng nhu cầu trồng rừng trong và ngoài khu vực.

Người dân chăm sóc cây giống.

Để bảo đảm chất lượng cây giống, Hạt Kiểm lâm khu vực Bảo Thắng tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh; kiểm soát nguồn gốc giống, nhật ký gieo ươm và cấp giấy chứng nhận đối với các lô cây đủ tiêu chuẩn xuất vườn.

Cùng với số cây giống phục vụ trồng rừng năm nay, các cơ sở tiếp tục gieo ươm gối vụ hơn 3 triệu cây, chuẩn bị nguồn giống cho mùa trồng rừng vụ xuân năm 2027, đáp ứng nhu cầu trồng rừng trong và ngoài khu vực.

Gieo ươm cây giống gối vụ trồng rừng năm tới.

Hạt Kiểm lâm khu vực Bảo Thắng phụ trách địa bàn 8 xã: Bảo Thắng, Xuân Quang, Phong Hải, Gia Phú, Tằng Loỏng, Bảo Nhai, Cốc Lầu, Mường Bo. Đây là địa bàn có diện tích đất lâm nghiệp lớn, nhu cầu trồng rừng cao. Để nâng cao hiệu quả trồng rừng, Hạt Kiểm lâm tăng cường hướng dẫn người dân lựa chọn cây giống phù hợp, thực hiện đúng kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, góp phần nâng cao tỷ lệ cây sống và khả năng sinh trưởng của rừng trồng.