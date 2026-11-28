Ảnh chụp màn hình bài viết trên Thai PBS World

Trong bài viết đăng ngày 27/11 trên Thai PBS World với tiêu đề “Hà Nội nắm vai trò dẫn dắt hợp tác Mekong”, nhà phân tích Kavi Chongkittavorn cho rằng, những biến động quốc tế đang tạo sức ép đáng kể đối với các quốc gia tiểu vùng Mekong. Các cuộc chiến thuế quan, cú sốc năng lượng từ Trung Đông và cạnh tranh giữa các nước lớn đều tác động trực tiếp đến môi trường phát triển của khu vực. Trong bối cảnh đó, không một quốc gia nào có thể đơn độc ứng phó với những thách thức ngày càng đan xen.

Theo tác giả, việc Việt Nam tổ chức hai hội nghị cấp cao là Hội nghị cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 và Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) lần thứ 11 liên tiếp tại Hà Nội ngày 28 - 29/11 mang ý nghĩa quan trọng trong nỗ lực củng cố khả năng chống chịu và tăng cường liên kết khu vực.

Các hội nghị quy tụ lãnh đạo Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan cùng Tổng Thư ký ASEAN, tạo diễn đàn để các nước trao đổi về những vấn đề chung và định hướng hợp tác trong bối cảnh tình hình khu vực, quốc tế có nhiều thay đổi.

Từ vai trò tham gia đến chủ động định hình hợp tác

Một trong những điểm đáng chú ý trong phân tích của Thai PBS World là sự thay đổi trong cách tiếp cận của Việt Nam đối với cơ chế ACMECS.

Kể từ khi tham gia vào năm 2004, Việt Nam ngày càng chủ động đóng góp vào việc định hình các ưu tiên và định hướng hợp tác của ACMECS. Tác giả đặc biệt đề cập đến nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy quản lý tài nguyên nước trở thành một ưu tiên của ACMECS. Chủ đề hội nghị năm nay hướng tới xây dựng một ACMECS “thông minh và bền vững”, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn đến chất lượng và tính bền vững của tăng trưởng.

Đây là vấn đề có ý nghĩa thiết thực đối với các quốc gia Mekong. Lưu vực sông Mekong vừa là không gian sinh thái quan trọng, vừa bảo đảm sinh kế cho hàng chục triệu người dân, đồng thời đóng vai trò thiết yếu đối với an ninh lương thực của khu vực. Những thách thức như tác động của các công trình thủy điện ở thượng nguồn, suy giảm phù sa và xâm nhập mặn đang đặt ra yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các quốc gia ven sông.

Theo bài viết, khi quản lý tài nguyên nước được đặt ở vị trí trung tâm trong chương trình hợp tác ACMECS, các nước có thêm cơ sở để xác lập lợi ích chung, hướng tới bảo đảm sinh kế, an ninh nguồn nước và phát triển bền vững cho toàn tiểu vùng.

Việt Nam - cầu nối thúc đẩy đồng thuận khu vực

Bên cạnh tiềm lực kinh tế ngày càng tăng, tác giả cho rằng Việt Nam có lợi thế về quan hệ đối ngoại và khả năng duy trì hợp tác với các quốc gia có những khác biệt về lợi ích, quan điểm.

Việt Nam có quan hệ truyền thống gắn bó với Lào, quan hệ hợp tác chặt chẽ với Campuchia, đồng thời duy trì tiếp xúc và hợp tác với Myanmar. Chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa cũng giúp Việt Nam mở rộng quan hệ với các nước lớn và nhiều đối tác quốc tế. Từ góc nhìn của tác giả, những yếu tố này tạo điều kiện để Việt Nam đóng góp tích cực hơn vào việc thúc đẩy đối thoại, tăng cường lòng tin và tìm kiếm đồng thuận giữa các nước trong tiểu vùng Mekong.

Bài viết cũng nhấn mạnh triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan. Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam hồi tháng 9 của Nhà vua Thái Lan Vajiralongkorn - chuyến thăm đầu tiên của một quốc vương Thái Lan tới Việt Nam - được xem là biểu hiện cho thấy hai nước ngày càng coi trọng mối quan hệ gắn bó và lợi ích tương hỗ.

Sự phối hợp giữa Bangkok và Hà Nội, theo phân tích của Thai PBS World, sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với việc duy trì động lực hợp tác trong tiểu vùng. Việc Thái Lan đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2028 cũng mở ra cơ hội để hai nước tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến kết nối và phát triển khu vực.

Nhìn rộng hơn, những vấn đề mà tiểu vùng Mekong đang đối mặt cho thấy yêu cầu cấp thiết phải tăng cường hợp tác đa phương, thay vì tiếp cận riêng lẻ từng thách thức. Từ kết nối hạ tầng, thương mại, năng lượng đến quản lý tài nguyên nước và bảo vệ môi trường, các quốc gia đều có lợi ích gắn bó và phụ thuộc lẫn nhau.

Trong bối cảnh đó, việc Việt Nam chủ động thúc đẩy các cơ chế CLMV và ACMECS không chỉ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ với các nước láng giềng mà còn tạo thêm động lực cho liên kết Đông Nam Á lục địa. Quan trọng hơn, đây là cơ hội để các quốc gia cùng xác định những ưu tiên chung, chuyển hóa đối thoại thành các chương trình hợp tác cụ thể, qua đó xây dựng một tiểu vùng Mekong ổn định, gắn kết và phát triển bền vững.