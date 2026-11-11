Báo Thái Lan: U23 Việt Nam chiến thắng hoàn toàn áp đảo

Tối 10/11, U23 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan trên sân vận động Pleiku (Gia Lai) trong trận ra quân tại giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026. Sau trận đấu, truyền thông Thái Lan đồng loạt đưa tin về thất bại của đội nhà, đồng thời thừa nhận sự vượt trội của U23 Việt Nam.

Đáng chú ý, tờ Khaosod đánh giá U23 Việt Nam hoàn toàn áp đảo đối thủ trong suốt trận đấu. Tờ báo Thái Lan viết: “U23 Việt Nam thi đấu vượt trội hoàn toàn. Đội chủ nhà kiểm soát bóng tốt hơn và liên tục tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành U23 Thái Lan. Cuối cùng, U23 Việt Nam dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 3-0”.

U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 3-0. (Ảnh: VFF)

Bên cạnh đó, Khaosod chỉ ra nguyên nhân dẫn đến thất bại của U23 Thái Lan. Theo tờ báo này, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul thậm chí chưa có cơ hội tổ chức bất kỳ buổi tập chung nào trước trận đấu.

“Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul gặp mặt các cầu thủ trong đội hình U23 Thái Lan. Nhà cầm quân này thậm chí không có cơ hội tổ chức bất kỳ buổi tập chung nào trước trận đấu”, tờ báo Thái Lan nhận định.

Cùng quan điểm, tờ Daily News đăng bài viết với tiêu đề “Không có buổi tập nào! U23 Thái Lan thua U23 Việt Nam 0-3 trong trận mở màn giải giao hữu”.

Tờ báo nhấn mạnh đội bóng xứ Chùa Vàng bước vào giải đấu trong tình trạng chưa có sự chuẩn bị đầy đủ: “Nguyên nhân là các cầu thủ vừa hoàn thành lịch thi đấu tại giải quốc nội và chỉ đến nơi lưu trú vào tối 9/11”.

Trong khi đó, trang thể thao hàng đầu Thái Lan Siamsports đánh giá thất bại của đội nhà trước U23 Việt Nam là “khởi đầu không suôn sẻ”. Tuy nhiên, tờ báo cũng không giấu được sự bất ngờ trước kết quả trận đấu, cho rằng thất bại này là điều khó có thể chấp nhận đối với U23 Thái Lan.

“Đội tuyển U23 Thái Lan có màn ra quân không suôn sẻ khi để thua đậm 0-3 trước chủ nhà U23 Việt Nam tại giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai - VTV Cup 2026. Kết quả này giúp U23 Việt Nam giành trọn 3 điểm và vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, U23 Thái Lan chưa có điểm nào và đứng cuối bảng”, Siamports nhận xét.

Tờ Matichon chú ý đến những tình huống dẫn đến bàn thua của U23 Thái Lan, đồng thời chỉ ra sự bế tắc trên hàng công: “HLV Thawatchai bố trí đội trưởng Jehanavee Mama đá tiền đạo cắm, với sự hỗ trợ của Peeranan Buakhai, Tontawan Punthamunee và Paripat Wongsa. Tuy nhiên, đội khách vẫn không thể tìm được bàn thắng”.