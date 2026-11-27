U17 Việt Nam chia tay U17 World Cup 2026 sau vòng đấu bảng.

U17 Việt Nam đã chính thức khép lại hành trình tại U17 World Cup 2026 sau thất bại 0-2 trước U17 Mali ở lượt trận cuối bảng G. Dù không thể giành vé vào vòng tiếp theo, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn nhận được những đánh giá tích cực từ truyền thông khu vực, đặc biệt là trang bóng đá Thái Lan.

Ngay sau khi trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Mali kết thúc, trang Troll Football Thai đã đăng tải bài viết tổng kết hành trình của đại diện Đông Nam Á tại giải đấu. Đáng chú ý, truyền thông Thái Lan nhìn nhận việc góp mặt tại sân chơi thế giới là trải nghiệm quý giá đối với các cầu thủ trẻ Việt Nam.

“Việt Nam khép lại hành trình tại U17 World Cup đầu tiên trong lịch sử! Với thành tích thi đấu 3 trận, hòa 1, thua 2 và ghi được 5 bàn thắng. Dù kết thúc bằng việc bị loại, đây vẫn được xem là cơ hội tích lũy kinh nghiệm thi đấu ở đẳng cấp thế giới”, trang Troll Football Thai nhận định.

Trên thực tế, U17 Việt Nam đã có những màn thể hiện đáng ghi nhận trong lần đầu tiên góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi U17. Ở trận ra quân, đoàn quân của HLV Cristiano Roland tạo nên thế trận đầy nỗ lực trước U17 Bỉ. Dù để thua sát nút 2-3, đại diện Đông Nam Á vẫn để lại dấu ấn với hai pha lập công đẹp mắt của Lê Sỹ Bách và Chu Ngọc Nguyễn Lực.

Đến lượt trận thứ hai, các cầu thủ trẻ Việt Nam tiếp tục cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường khi ba lần bị dẫn trước nhưng đều nỗ lực tìm được bàn gỡ trước U17 New Zealand, qua đó giành trận hòa 3-3 đầy cảm xúc. Màn rượt đuổi tỷ số này cho thấy khả năng cạnh tranh cũng như bản lĩnh của các học trò HLV Cristiano Roland trước đối thủ quốc tế.

Tuy nhiên, thử thách mang tên U17 Mali ở lượt trận cuối lại vượt quá khả năng của U17 Việt Nam. Sở hữu ưu thế về thể hình, thể lực và tốc độ, đại diện châu Phi đã kiểm soát tốt thế trận và giành chiến thắng 2-0, qua đó khép lại hy vọng đi tiếp của đội bóng áo đỏ.

Như vậy, U17 Việt Nam kết thúc vòng bảng với 1 điểm, ghi được 5 bàn thắng và để thủng lưới 8 lần. Dù chưa thể tạo nên cột mốc về thành tích, hành trình tại Qatar vẫn mang đến nhiều giá trị chuyên môn cho các cầu thủ trẻ.

Việc được đối đầu với những nền bóng đá đến từ châu Âu, châu Đại Dương và châu Phi là cơ hội quan trọng để U17 Việt Nam nhìn nhận rõ hơn khoảng cách về trình độ, thể chất cũng như tốc độ thi đấu ở cấp độ thế giới.

Hành trình tại U17 World Cup 2026 có thể đã khép lại, nhưng những trải nghiệm thu được sẽ là hành trang đáng giá cho bóng đá trẻ Việt Nam. Với nền tảng kinh nghiệm từ sân chơi lớn, thế hệ cầu thủ của HLV Cristiano Roland được kỳ vọng sẽ tiếp tục trưởng thành, tích lũy bản lĩnh và hướng đến những mục tiêu cao hơn trong tương lai.