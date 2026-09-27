Báo Thái Lan phản ứng về chiến thắng của tuyển Việt Nam

Chiến thắng 1-0 của Việt Nam trước Philippines lập tức được truyền thông Thái Lan đặt bên cạnh màn ra quân của đội nhà tại FIFA ASEAN Cup 2026 như một phép so sánh.

Cùng giành 3 điểm, nhưng cách hai đội đi đến chiến thắng rất khác nhau, Thái Lan đánh bại Pakistan 4-0, trong khi tuyển Việt Nam phải bảo vệ cách biệt 1 bàn đến hết trận và chấn thương của Xuân Son.

Đình Bắc ghi bàn duy nhất cho Việt Nam trước Philippines. Ảnh: VFF

Siam Sport nhấn mạnh “thắng sát nút” khi đưa tin về thầy trò HLV Kim Sang Sik.

“Việt Nam thắng sát nút Philippines 1-0, ra quân thành công tại ASEAN Cup 2026”, Siam Sport giật tít.

Tờ báo nhắc đến pha lập công của Nguyễn Đình Bắc ở phút 25, rồi dành sự chú ý cho hai tình huống VAR trong hiệp 2.

Philippines thoát thẻ đỏ sau khi trọng tài xem lại pha phạm lỗi với Ngô Đăng Khoa, trước khi bàn gỡ hòa của đối thủ bị hủy vì lỗi việt vị ở phút 83.

Theo Siam Sport, tuyển Việt Nam đã ở rất gần nguy cơ đánh rơi chiến thắng.

Ở chiều ngược lại, Siam Sport mô tả Thái Lan làm chủ thế trận trước Pakistan. Teerasak Poeiphimai lập hat-trick (tuy nhiên, FIFA tính Haris Zeb phản lưới trong tình huống “Voi chiến” dẫn 3-0), Jude Soonsup-Bell ghi bàn còn lại.

Kết quả này đưa “Voi chiến” lên đầu bảng B nhờ hiệu số, đây là điểm mà truyền thông Thái Lan đặc biệt nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Pakistan và Philippines là hai đối thủ khác nhau. Tỷ số 4-0 và 1-0 tạo ra sự tương phản đáng chú ý, nhưng chưa thể dùng để kết luận Thái Lan sẽ chiếm ưu thế khi gặp Việt Nam.

Giới truyền thông Thái Lan quan tâm hơn về phản ứng của HLV Anthony Hudson.

Ngay sau trận thắng Pakistan, nhà cầm quân người Anh nói Thái Lan phải chuyển sự tập trung sang Việt Nam, ưu tiên hồi phục thể lực trong quãng nghỉ ngắn.

HLV Hudson cũng hài lòng vì chưa cần sử dụng Chanathip Songkrasin - “Messi Thái” - giúp thủ lĩnh của đội sung sức cho trận gặp Việt Nam lúc 19h30 ngày 29/9.

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