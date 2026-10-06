Báo Thái Lan lý giải tuyển Việt Nam thua Malaysia

Trong bài tường thuật trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 trên sân Gelora Bung Karno chiều 5/10, báo Thái Lan nhấn mạnh sự khác biệt giữa số lượng cơ hội và khả năng tận dụng của hai đội.

Tuyển Việt Nam dứt điểm nhiều hơn, nhưng Malaysia mới là đội có bàn thắng để quyết định kết quả trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026.

Tuyển Việt Nam thua Malaysia sau 12 năm. Ảnh: VFF

“Hai đội thi đấu khá cân bằng. Malaysia kiểm soát bóng 49%, trong khi Việt Nam đạt 51%”, tờ Thairath viết.

“Tuy nhiên, Việt Nam có nhiều cơ hội dứt điểm hơn với 14 cú sút, nhưng chỉ 4 lần trúng đích. Malaysia có 7 cú sút, trong đó 3 lần bóng đi trúng mục tiêu”.

Vấn đề của tuyển Việt Nam nằm ở độ chính xác, tương đương khoảng 29%. Malaysia dứt điểm ít hơn một nửa, nhưng đạt tỷ lệ gần 43%. Vì vậy, ưu thế về số lượng cú sút không tạo ra cách biệt đáng kể về số lần đưa bóng hướng vào khung thành.

Có thể nói, dứt điểm là điều khiến HLV Kim Sang Sik đau đầu tại giải, khi không có Xuân Son. Trước đó, trong trận thua Thái Lan, tuyển Việt Nam cũng chỉ có 4 cú sút chính xác trong số 12 lần thực hiện. “Voi chiến” sút 9 và 7 chính xác.

Sự khác biệt về tính chính xác được Malaysia cụ thể sau hơn một giờ đồng hồ, khi Fergus Tierney ghi bàn duy nhất.

“Dù có ít cơ hội hơn, Malaysia vẫn ghi được bàn thắng quyết định trong hiệp 2”, Thairath tiếp tục. “Phút 62, Fergus Tierney, cầu thủ nhập tịch đến từ Scotland, lập công đưa đội nhà vượt lên.

Kết thúc trận đấu, ‘Hổ vàng’ giành chiến thắng 1-0, qua đó đứng thứ 3 tại kỳ FIFA ASEAN Cup đầu tiên. Trong khi đó, ‘Những chiến binh Sao vàng’ Việt Nam khép lại giải đấu ở vị trí thứ tư”.

Các cầu thủ Việt Nam dứt điểm không tốt. Ảnh: VFF

Siam Sport cũng nói về trận đấu: “Trong trận tranh hạng ba, Malaysia vượt qua Việt Nam với tỷ số tối thiểu. Người ghi bàn duy nhất là Tierney ở phút 62.

Hiệp 1, cả hai đội đều chủ động tấn công để tìm kiếm cơ hội ghi bàn, nhưng không bên nào đưa được bóng vào lưới.

Sang hiệp 2, phút 62, Tierney nhận bóng thuận lợi rồi xoay người tung cú sút đưa bóng vào lưới, giúp Malaysia vươn lên dẫn Việt Nam 1-0”.

Siam Sport có nhắc đến tình huống VAR can thiệp khiến đội quân của HLV Kim Sang Sik mất phạt đền.

“Phút 72, Lê Văn Đô có bóng trong vòng cấm và ngã xuống sau pha truy cản của Harith Haiqal. Trọng tài lập tức thổi phạt đền. Tuy nhiên, sau khi trực tiếp xem lại tình huống trên màn hình VAR, trọng tài thay đổi quyết định, hủy quả phạt đền vì nhận định hậu vệ Malaysia đã chạm bóng trước”.

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