Báo Thái Lan: Cổ phiếu Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng là cột mốc mang tính bước ngoặt của thị trường chứng khoán

Kỳ vọng về đợt nâng hạng thị trường chứng khoán góp phần khôi phục sự quan tâm của giới đầu tư quốc tế. (Nguồn: VGP)

Bài báo nhận định, việc cổ phiếu Việt Nam chính thức được đưa vào Bộ chỉ số cổ phiếu toàn cầu của FTSE Russell là cột mốc mang tính bước ngoặt đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, ghi nhận thành quả của những nỗ lực cải cách sâu rộng trong nhiều năm qua nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài.

Tổ chức xếp hạng FTSE Russell ước tính việc nâng hạng này có thể giúp số vốn 6 tỷ USD chảy vào Việt Nam.

Theo Bangkok Post, phản ứng trước thông tin tích cực trên, chỉ số VN-Index đã mở cửa tăng 0,54% trong phiên giao dịch sáng 21/9, dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu ngân hàng.

Kỳ vọng về đợt nâng hạng này cũng góp phần khôi phục sự quan tâm của giới đầu tư quốc tế. Số liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) cho thấy, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 2.700 tỷ đồng (khoảng 104 triệu USD) trong tuần trước.

Báo Thái Lan dẫn lời ông Thomas Nguyễn, Giám đốc khối Thị trường toàn cầu thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - một trong những công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất Việt Nam cho hay, quá trình chuyển đổi và tích hợp vào bộ chỉ số của FTSE Russell sẽ được triển khai theo 4 giai đoạn kéo dài đến năm 2027.

Khi tiến gần đến đợt tích hợp tiếp theo vào tháng 3/2027 với quy mô phân bổ vốn lớn hơn, mức độ tác động đối với thị trường và các nhà đầu tư sẽ càng rõ nét.

Tín hiệu tích cực từ FTSE Russell đã củng cố niềm tin của các tổ chức tài chính quốc tế. Quản lý quỹ Vanguard - một trong những tập đoàn quản lý tài sản hàng đầu thế giới - cho biết họ có kế hoạch nâng mức đầu tư vào thị trường Việt Nam lên khoảng 2,5 tỷ USD trong vài năm tới.