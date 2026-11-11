Báo Thái Lan chỉ rõ nguyên nhân thất bại của đội nhà trước U23 Việt Nam

U23 Việt Nam thắng ấn tượng trước U23 Thái Lan trận ra quân Gia Lai - VTV Cup 2026.

U23 Việt Nam có chiến thắng cách biệt 3-0 trước Thái Lan ở trận ra quân giải Gia Lai - VTV Cup 2026. Ngay sau trận đấu, tờ MGR Online của Thái Lan đăng bài với tiêu đề: “Voi chiến U23 khởi đầu không tốt, bị Việt Nam vùi dập 3-0 ở Gia Lai - VTV Cup 2026”.

Theo MGR Online, U23 Thái Lan nhận hai bàn thua khá chóng vánh, từ những pha đánh đầu của Nguyễn Minh Tâm trong hiệp một. Sang hiệp hai, đội khách cố đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng không thành công. Cú đá phạt của Siradanai Phosri cũng bị thủ môn Việt Nam cản phá, trước khi Thái Lan nhận thêm bàn thua ở những phút cuối trận.

Tờ Khaosod nêu ra lý do đội tuyển thất bại: “U23 Thái Lan không có buổi tập nào trước trận đấu với chủ nhà U23 Việt Nam. Toàn đội tập trung vào sáng 9/11, trước khi lên đường sang Việt Nam. HLV Thawatchai không có nhiều thời gian làm việc với các cầu thủ trước trận đấu. Đó là lý do U23 Thái Lan thi đấu khá rời rạc và thiếu gắn kết”.

Tờ báo của Thái Lan thừa nhận: “U23 Việt Nam áp đảo hoàn toàn. Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh kiểm soát thế trận, tấn công liên tục và dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước U23 Thái Lan”.

Một tờ báo khác của Thái Lan là Matichon cho rằng đội nhà đã chịu thua quá dễ dàng với tỷ số 0-3 trước U23 Việt Nam. Họ khẳng định việc U23 Thái Lan không có nhiều thời gian chuẩn bị là nguyên nhân chính dẫn tới thất bại tan nát này.

Theo Daily News, danh sách 23 cầu thủ Thái Lan có 8 người từ Thai League 2 và 8 người từ Thai League 3. Do các giải quốc nội còn thi đấu đến ngày 8/11, cầu thủ được yêu cầu tập trung tại sân bay Don Mueang sáng 9/11 rồi lên đường ngay. Vì vậy, Daily News "cam chịu" với thất bại của U23 Thái Lan, cho rằng đội nhà không có được sự chuẩn bị tốt nhất ở giải.