Báo Thái Lan cảnh báo 'Voi chiến' trước kế hoạch đòi nợ tuyển Việt Nam

Khi tuyển Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Thái Lan, diễn ra lúc 19h30 ngày 29/9 trên sân Si Jalak Harupat, giới truyền thông xứ chùa vàng nói nhiều đến việc “phục thù”.

Tờ Siam Sport viết, “Voi chiến quyết phục thù”. Trước đó, khi vượt qua Pakistan 4-0, HLV Anthony Hudson cũng nói rằng ông mong chờ trận đấu với tuyển Việt Nam.

Báo Thái cảnh báo đội nhà về sự ổn định của tuyển Việt Nam. Ảnh: S.N

Bên cạnh đó, chính báo Siam Sport cũng cảnh báo Thái Lan về sức mạnh và sự ổn định của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Tờ báo thể thao hàng đầu của Thái Lan nhấn mạnh, chiến thắng 1-0 trước Philippines ở lượt ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 đã nâng chuỗi không thua của Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik lên 27 trận.

“Việt Nam mang chuỗi 27 trận bất bại làm lời cảnh báo trước cuộc đấu Thái Lan”, Siam Sport viết.

Lần gần nhất đội tuyển Việt Nam nhận thất bại là trận giao hữu thua Thái Lan 1-2 ngày 10/9/2024.

“Trong 27 trận đó, Việt Nam thắng 23 và hòa 4, cho thấy sự ổn định cùng khả năng giành chiến thắng trong hai năm qua”, Siam Sport tiếp tục.

Con số ấy càng đáng chú ý khi hai đội vừa gặp nhau ở chung kết giải vô địch Đông Nam Á 2026. Việt Nam thắng 2-0 trên sân Thái Lan ở lượt đi, rồi hòa 2-2 trong trận lượt về để giành chức vô địch.

Thái Lan bước vào trận đấu với một đội hình được HLV Anthony Hudson mô tả là khác hẳn lực lượng dự chung kết hồi tháng 8.

Nhà cầm quân người Anh khẳng định sẽ không xem nhẹ Việt Nam. Chanathip Songkrasin được nghỉ ở trận ra quân trước Pakistan để chuẩn bị cho cuộc đối đầu này, trong khi các trụ cột khác cũng sẵn sàng ra sân.

Bài nhận định của báo Thái Lan cho rằng đội nhà có thể chủ động tấn công, còn Việt Nam sẽ chơi chặt chẽ và chờ cơ hội phản công.

Tuy nhiên, chính bài viết ấy dự đoán tỷ số 1-1. Đó là cách nhìn thận trọng với một trận đấu mà tham vọng phục thù của Thái Lan phải đối diện sự ổn định kéo dài của Việt Nam.

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