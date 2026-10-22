Báo Thái Lan bất ngờ với tiền thưởng giải Gia Lai VTV Cup 2026

U23 Việt Nam dự giải U23 quốc tế Gia Lai 2026 vào tháng 11.

Hướng sự chú ý đến giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026, trang thể thao Idoojung (Thái Lan) nhấn mạnh màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, đồng thời bày tỏ sự bất ngờ trước khoản tiền thưởng dành cho nhà vô địch.

Với tiêu đề “Pleiku chắc chắn sẽ dậy sóng! U23 Thái Lan đại chiến U23 Việt Nam, truyền thông Việt Nam hé lộ tiền thưởng vô địch khổng lồ lên tới 2,6 tỷ đồng”, trang Idoojung cho thấy sự quan tâm đáng kể đến quy mô tổ chức cũng như sức hút của giải đấu năm nay.

Tiền thưởng vô địch lên tới 100.000 USD

Theo thông tin được Idoojung đăng tải, đội giành chức vô địch Gia Lai VTV Cup 2026 sẽ nhận khoản tiền thưởng 100.000 USD, tương đương khoảng 2,6 tỷ đồng. Đây là mức thưởng đáng chú ý đối với một giải đấu giao hữu dành cho các đội tuyển U23 trong khu vực và quốc tế.

Bên cạnh nhà vô địch, đội Á quân sẽ nhận 40.000 USD, tương đương khoảng 1,04 tỷ đồng, trong khi đội xếp thứ ba được thưởng 20.000 USD, tương đương khoảng 520 triệu đồng.

Các danh hiệu cá nhân cũng có phần thưởng riêng. Cầu thủ xuất sắc nhất giải nhận 2.000 USD, còn những giải thưởng cá nhân khác có mức thưởng 1.000 USD.

Với cơ cấu giải thưởng này, Gia Lai VTV Cup 2026 không chỉ tạo điều kiện để các đội tuyển kiểm nghiệm lực lượng, tích lũy kinh nghiệm thi đấu mà còn hứa hẹn mang đến cuộc cạnh tranh đáng chú ý cho các vị trí dẫn đầu.

U23 Việt Nam đại chiến U23 Thái Lan ngày khai mạc

Bên cạnh mức thưởng hấp dẫn, màn đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan là một trong những nội dung được truyền thông xứ Chùa vàng quan tâm nhất.

Theo lịch thi đấu, hai đội sẽ chạm trán lúc 19h ngày 10/11 trên sân Pleiku. Sau trận đấu này, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Singapore ngày 12/11 và U23 Qatar ngày 14/11.

Giải đấu quy tụ 4 đội, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Với thể thức này, mỗi trận đấu đều có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành chức vô địch, đồng thời giúp các đội đánh giá khả năng cạnh tranh trước những đối thủ có phong cách thi đấu khác nhau.

Cuộc so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan càng thu hút sự chú ý khi hai nền bóng đá vốn có nhiều duyên nợ ở cấp độ khu vực. Được thi đấu trên sân nhà, U23 Việt Nam có cơ hội tận dụng sự cổ vũ của khán giả Pleiku để hướng đến kết quả thuận lợi.