Báo Tây Ban Nha: Mbappe phải trực tiếp sang Trung Quốc xin lỗi

Theo báo Tây Ban Nha Vozpopuli, ban lãnh đạo La Liga đang xem xét khả năng Chủ tịch Javier Tebas đích thân đến Trung Quốc nhằm khôi phục quan hệ thương mại sau những tranh cãi liên quan đến phát ngôn thiếu cẩn trọng của Kylian Mbappe.

Đáng chú ý, các nguồn tin am hiểu tình hình cho biết không loại trừ khả năng Real Madrid phải thực hiện thêm những biện pháp hòa giải, trong đó có việc Mbappe trực tiếp đến Trung Quốc để xin lỗi.

Tuy nhiên, đây mới là phương án được các nguồn tin đề cập, chưa phải quyết định chính thức của La Liga hay yêu cầu từ phía Trung Quốc.

Các nguồn tin am hiểu tình hình cho biết không loại trừ khả năng Mbappe phải trực tiếp đến Trung Quốc để xin lỗi về phát ngôn thiếu cẩn trọng. (Ảnh: AP)

Cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ việc tiền đạo Kylian Mbappe có những chia sẻ liên quan đến hình ảnh bản thân bị cắt ghép và lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, những phát ngôn của ngôi sao tuyển Pháp về vấn đề này gây phẫn nộ trong dư luận Trung Quốc, khi anh nhắc đến một nhà cách mạng Trung Quốc với thái độ thiếu chuẩn mực. Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) sau đó loại toàn bộ trận đấu tại vòng 11 La Liga ra khỏi lịch phát sóng trong các ngày 30 và 31/10.

Theo các nguồn tin được Vozpopuli dẫn lại, giá trị hoạt động kinh doanh bản quyền truyền hình La Liga tại Trung Quốc có thể đạt hoặc vượt 400 triệu euro trong giai đoạn đến năm 2030. Đây là nguồn doanh thu có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu căng thẳng tiếp tục leo thang.

Trước tình hình trên, La Liga khẩn cấp liên hệ với Real Madrid để tìm giải pháp. Chủ tịch Javier Tebas xác nhận đã gặp Đại sứ Trung Quốc tại Tây Ban Nha nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng và tìm cách tháo gỡ những bất đồng.

Mbappe sau đó công khai xin lỗi, trong khi Real Madrid cũng phát đi thông cáo chính thức. Dù vậy, những động thái này chưa đủ để xoa dịu phản ứng từ phía Trung Quốc.

China Media Group (CMG), tập đoàn truyền thông nhà nước quản lý CCTV, cho biết đã ghi nhận lời xin lỗi của Mbappe nhưng nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ lắng nghe những gì họ nói, nhưng trên hết, chúng tôi sẽ quan sát những gì họ làm”.

CCTV Sports yêu cầu La Liga, Real Madrid và Mbappe rút ra bài học từ sự việc, đưa ra lời xin lỗi chân thành và có những hành động cụ thể để sửa chữa sai lầm.

Đây không phải lần đầu bóng đá Tây Ban Nha gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc. Năm 2022, La Liga từng phải chấm dứt hợp đồng với Super Sports Media do đối tác không thanh toán khoản tiền 45 triệu euro. Sau sự việc đó, ban tổ chức giải đấu đã mất nhiều công sức để xây dựng lại mạng lưới đối tác tại thị trường Trung Quốc.