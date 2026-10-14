Bảo tàng vũ khí mới: Tuyên ngôn về sức mạnh quân sự của Triều Tiên

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cắt băng khánh thành bảo tàng tại một địa điểm không được tiết lộ. (Ảnh: Rodong Sinmun)

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã cắt băng khánh thành bảo tàng, sau đó cùng phu nhân Ri Sol-ju và con gái Kim Ju-ae tham quan các khu trưng bày. Ông gọi bảo tàng này là nơi lưu giữ "bất diệt" về quá trình phát triển vũ khí của đất nước và là một trong những "báu vật quốc gia".

Việc khai trương bảo tàng là lời khẳng định rõ ràng rằng chương trình hạt nhân là một phần không thể đảo ngược trong chính sách của Triều Tiên. Bảo tàng cũng đóng vai trò là nơi trưng bày thường trực cho các sản phẩm xuất khẩu quốc phòng của Bình Nhưỡng.

Vợ và con gái của ông Kim Jong-un cũng xuất hiện tại lễ khánh thành bảo tàng. (Ảnh: Rodong Sinmun)

Những bức ảnh trên tờ Rodong Sinmun của đảng Lao động Triều Tiên cho thấy, tại bảo tàng có nhiều trang thiết bị chiến đấu, máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo, bao gồm cả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-20.

Trước khu trưng bày tên lửa Hwasong-20 là sơ đồ công nghệ đa đầu đạn và bản đồ thế giới minh họa tầm bắn của tên lửa, từ Nam Mỹ đến Úc và Trung Đông.

Các hiện vật khác được trưng bày bao gồm một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, một tên lửa siêu vượt âm Hwasong-16Ma, một hệ thống phóng rocket đa nòng cỡ lớn 600mm và tên lửa chống hạm Bada-suri.

Trong bài phát biểu tại lễ khai mạc hôm 11/10, ông Kim Jong-un cho biết bảo tàng thể hiện cách thức bảo vệ “phẩm giá và an ninh” của Triều Tiên, “cũng như cách thức đảm bảo hòa bình trên mảnh đất này”. Ông nói thêm: “Quy mô và nội dung của bảo tàng sẽ được mở rộng và làm phong phú thêm từng ngày”.

Ông Kim đứng trước một tên lửa Hwasong-20. (Ảnh: Rodong Sinmun)

Trưng bày vũ khí

Triều Tiên đã tổ chức các hội chợ vũ khí thường xuyên kể từ năm 2021 để giới thiệu sự hiện đại hóa quân đội của mình, bao gồm cả một triển lãm vũ khí cách đây ba năm có sự tham dự của bộ trưởng quốc phòng Nga lúc bấy giờ.

Trong bối cảnh đó, việc thành lập một bảo tàng thường trực là “bước phát triển tất yếu”. Lim Eul-chul - giáo sư tại Viện Nghiên cứu Viễn Đông thuộc Đại học Kyungnam - cho biết, bằng cách tập hợp các loại vũ khí được chế tạo dưới thời ông Kim Jong-un, Bình Nhưỡng đang muốn chứng minh rằng chương trình khoa học quốc phòng của họ đã đạt đến giai đoạn tiên tiến và bảo tồn những thành tựu đó như một phần di sản của ông Kim.

Ông Lim cho rằng, một “địa điểm mang tính biểu tượng lâu dài để trưng bày những thành tựu của chính quyền” cũng thể hiện “quyết tâm mạnh mẽ củng cố vị thế của Triều Tiên như một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, thay vì coi kho vũ khí hạt nhân của mình như một quân bài mặc cả trong các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa trong tương lai”.

Oh Gyeong-seob - chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc - đồng tình rằng bảo tàng này sẽ khiến việc giải quyết vấn đề hạt nhân thông qua đối thoại trong tương lai trở nên "khó khăn hơn nhiều".

Các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) và tên lửa đạn đạo tầm trung - xa (IRBM). (Ảnh: Rodong Sinmun)

Trong khi đó, theo Yang Moo-jin - giáo sư tại Đại học Nghiên cứu Triều Tiên, việc xây dựng một bảo tàng cố định cho thấy Bình Nhưỡng muốn biến các hoạt động trưng bày vũ khí thành một phần thường nhật trong đời sống công chúng, thay vì chỉ giới hạn trong các cuộc triển lãm hay duyệt binh định kỳ. Theo ông Yang, bảo tàng này dường như cũng được thiết kế để thu hút du khách trong và ngoài nước, bao gồm cả những khách hàng tiềm năng muốn mua vũ khí đến từ Nga, Iran, Pakistan và khu vực Trung Đông.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng “các hiện vật được cho là bao gồm sự kết hợp giữa vũ khí thật, mô hình và vỏ đạn rỗng” nhằm đảm bảo an toàn, an ninh và ngăn chặn rò rỉ công nghệ nhạy cảm”.

Máy bay không người lái và các loại tên lửa. (Ảnh: Rodong Sinmun)

Tiếp nối di sản hạt nhân

Ở trong nước, thông điệp được truyền tải từ sự kiện khánh thành bảo tàng là sự trường tồn. Giáo sư Yang nhận định rằng, sự hiện diện của con gái ông Kim tại buổi lễ nhằm khắc sâu vào tâm trí người dân Triều Tiên rằng những thành tựu của ông Kim sẽ còn mãi qua nhiều thế hệ.

Giáo sư Lim tán thành quan điểm về ý nghĩa biểu tượng của việc gia đình nhà lãnh đạo đến tham dự, đồng thời cho biết bảo tàng còn nhằm mục đích khơi dậy niềm tự hào và tinh thần đoàn kết dân tộc, bằng cách nhấn mạnh việc Triều Tiên đã xây dựng được nền công nghiệp quốc phòng được mô tả là mạnh nhất thế giới bất chấp những khó khăn về kinh tế.

Các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) siêu vượt âm Hwasong-11E. (Ảnh: Rodong Sinmun)

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt (trái) và tên lửa hành trình (phải). (Ảnh: Rodong Sinmun)

Pháo hạm và thứ dường như là thiết bị lặn không người lái (UUV) Haeil.

Xe tăng và pháo phản lực phóng loạt. (Ảnh: Rodong Sinmun)

Bảo tàng được khánh thành trong bối cảnh cả hai miền bán đảo Triều Tiên đều đang tiếp tục mở rộng năng lực quân sự. Hôm 12/10, Triều Tiên đã phóng thử ít nhất một tên lửa đạn đạo chiến thuật. Theo truyền thông nhà nước, vụ thử nhằm "xác nhận thành công trong quá trình nghiên cứu nâng cấp kỹ thuật của một thành phần cốt lõi quan trọng".

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) gọi đợt nâng cấp này là một "thành công lớn", báo hiệu "một sự thay đổi quan trọng" về hiệu suất của các hệ thống vũ khí tấn công của nước này, song không cung cấp thêm chi tiết.

Vụ thử diễn ra bốn ngày sau khi Hàn Quốc công bố việc phóng thử thành công lần đầu tiên một phương tiện lướt siêu vượt âm do nước này tự phát triển - một loại đầu đạn dành cho tên lửa đạn đạo có khả năng cơ động và lướt đi ở tốc độ siêu vượt âm.