Ngày Văn hoá Việt Nam

Ngày 23/11, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, thu hút sự tham gia của đông đảo nghệ nhân, nghệ sĩ, sinh viên và công chúng yêu văn hóa dân tộc.

Điểm nhấn của chương trình là các không gian trưng bày chuyên đề, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống từ nhiều góc độ. Trong đó, trưng bày “Khơi nguồn Đạo học” tôn vinh truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và tinh thần coi trọng tri thức của dân tộc Việt Nam.

Đại biểu cắt băng Khai mạc các hoạt động chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam. Ảnh: BTC

Trưng bày “Sắc chàm - Dấu ấn văn hóa trên thổ cẩm các dân tộc Việt Nam” đưa công chúng khám phá vẻ đẹp của sắc chàm, hoa văn thổ cẩm cùng những tri thức, kỹ thuật thủ công được trao truyền qua nhiều thế hệ. Bên cạnh đó, bộ sưu tập trống và cồng chiêng Tây Nguyên góp phần giới thiệu vai trò của nhạc cụ truyền thống trong đời sống văn hóa cộng đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức trao giải Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc - Sắc màu di sản” năm 2026. Cuộc thi thu hút 286 tác phẩm của 52 tác giả là học sinh, sinh viên, với 12 giải thưởng được trao. Những tác phẩm đoạt giải thể hiện góc nhìn trẻ trung, sáng tạo về vẻ đẹp văn hóa và các giá trị di sản được lưu giữ tại Bảo tàng.

Đáng chú ý, tọa đàm và trình diễn “Sắc màu trang phục Việt - Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa sắc chàm” tạo không gian kết nối giữa chất liệu, hoa văn truyền thống với sáng tạo thời trang đương đại. Tại đây, hai bộ sưu tập áo dài “Huyền sắc non cao” và “Ngọc Liên” của nhà thiết kế Hàn Phượng, thương hiệu Áo dài Việt Phượng, được giới thiệu tới công chúng.

Chương trình trình diễn “Sắc màu trang phục Việt” cũng mang đến cơ hội khám phá vẻ đẹp trang phục truyền thống của 20 dân tộc, qua đó tái hiện sự phong phú về bản sắc, phong tục và thẩm mỹ trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Một số hoạt động trong khuôn khổ chương trình. Ảnh: BTC

Không gian giao lưu văn hóa được mở rộng với chương trình nghệ thuật “ASEAN - Những sắc màu di sản”, có sự tham gia của sinh viên Myanmar, Philippines, Đông Timor, Campuchia, Lào và Việt Nam. Những tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc mỗi quốc gia góp phần tăng cường giao lưu, kết nối văn hóa giữa các nước trong khu vực.

Dịp này, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tiếp nhận hai tác phẩm nghệ thuật do các họa sĩ trao tặng, gồm “Dấu ấn thiên nhiên” của họa sĩ Triệu Đào và “Cột cờ Lũng Cú” của họa sĩ Đồng Thanh Phong. Đây là nguồn tư liệu bổ sung có ý nghĩa đối với hoạt động nghiên cứu, sưu tầm và giới thiệu di sản của Bảo tàng.

Với sự kết hợp giữa trưng bày, trình diễn, giao lưu và sáng tạo nghệ thuật, chuỗi hoạt động không chỉ mang đến không gian khám phá văn hóa đa dạng mà còn tạo cơ hội để công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận di sản bằng những hình thức sinh động.

Qua đó, góp phần khơi dậy niềm tự hào về bản sắc dân tộc, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cộng đồng trong gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.