Chương trình là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, giới thiệu sự đa dạng trong bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam, đồng thời lan tỏa ý thức bảo tồn, phát huy di sản trong cộng đồng.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo.

Tham dự chương trình có đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên; đại diện Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, Quỹ Hỗ trợ bảo tồn Di sản văn hóa Việt Nam, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, cùng đông đảo nghệ nhân, nghệ sĩ và công chúng yêu văn hóa dân tộc.

Lễ cắt băng Khai mạc các hoạt động chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động, Bảo tàng tổ chức nhiều nội dung trưng bày, giới thiệu di sản, mở ra những góc nhìn đa dạng về văn hóa truyền thống Việt Nam bao gồm: Trưng bày “Khơi nguồn Đạo học”; Trưng bày “Sắc chàm – Dấu ấn văn hóa trên thổ cẩm các dân tộc Việt Nam”; Giới thiệu bộ sưu tập Trống và Cồng chiêng Tây Nguyên; Trao giải Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc – Sắc màu di sản” năm 2026; Tọa đàm và trình diễn “Sắc màu trang phục Việt – Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Sắc Chàm” với hai bộ sưu tập áo dài “Huyền sắc non cao” và “Ngọc Liên” của nhà thiết kế Hàn Phượng; Chương trình trình diễn “Sắc màu trang phục Việt”; Giao lưu nghệ thuật “ASEAN – Những sắc màu di sản”.

Một số hoạt động trong khuôn khổ chương trình.

Tại chương trình, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam cũng tiếp nhận hai tác phẩm nghệ thuật do các họa sĩ trao tặng, gồm “Dấu ấn thiên nhiên” của họa sĩ Triệu Đào và “Cột cờ Lũng Cú” của họa sĩ Đồng Thanh Phong. Những tác phẩm này góp phần bổ sung nguồn tư liệu, hiện vật phục vụ công tác nghiên cứu, sưu tầm và phát huy giá trị di sản tại Bảo tàng.

Một số hoạt động trong khuôn khổ chương trình.

Chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 không chỉ tạo không gian trải nghiệm, khám phá và giao lưu văn hóa mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào về bản sắc dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong gìn giữ và phát huy các giá trị di sản.

Thông qua việc đa dạng hóa hoạt động trưng bày, trình diễn và kết nối cộng đồng, Bảo tàng tiếp tục đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ./.