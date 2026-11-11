Bảo tàng Tuyên Quang mở cửa miễn phí nhân Ngày Văn hóa Việt Nam

Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang – cơ sở 2 Hà Giang mở cửa miễn phí trong hai ngày 23 và 24.11, tạo điều kiện để Nhân dân, học sinh và du khách tìm hiểu di sản địa phương. Ảnh minh họa

Hoạt động không chỉ tạo điều kiện để công chúng tiếp cận gần hơn với các giá trị di sản mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Đến với Bảo tàng, khách tham quan có cơ hội khám phá những dấu mốc lịch sử, truyền thống cách mạng, tìm hiểu đời sống, phong tục tập quán và những nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc trên vùng đất Tuyên Quang.

Qua hệ thống trưng bày, những giá trị được hình thành, gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ được giới thiệu đến công chúng, góp phần tái hiện bức tranh văn hóa đa dạng, giàu bản sắc của địa phương.

Đối với học sinh, đây là dịp học tập trực quan, giúp kiến thức về lịch sử, văn hóa quê hương trở nên sinh động và gần gũi hơn.

Với người dân và du khách, hoạt động tham quan là cơ hội hiểu sâu hơn về truyền thống, bản sắc của các dân tộc, từ đó thêm trân trọng sự đa dạng văn hóa và những giá trị di sản được cộng đồng gìn giữ.

Trong không khí hưởng ứng Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, việc mở cửa miễn phí bảo tàng còn mang ý nghĩa kết nối di sản với đời sống cộng đồng.

Khi các giá trị lịch sử, văn hóa được giới thiệu rộng rãi, được tiếp nhận và chia sẻ, bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ ký ức mà còn trở thành không gian giáo dục, bồi đắp tình yêu quê hương, ý thức gìn giữ bản sắc và tinh thần gắn kết giữa các dân tộc.

Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang trân trọng chào đón Nhân dân, học sinh và du khách đến tham quan, tìm hiểu, khám phá những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của quê hương Tuyên Quang.