Bảo tàng tư nhân – gìn giữ di sản mỹ thuật Việt

Ngày 14/11/2026, Trường Đại học Điện lực tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống (1966 - 2026), 128 năm truyền thống đào tạo kỹ nghệ (1898 - 2026). Đây là dịp đánh dấu chặng đường phát triển của Nhà trường, là thời điểm để các thế hệ cùng nhìn lại những giá trị đã được bồi đắp, tri ân những đóng góp qua nhiều thời kỳ và hướng tới một giai đoạn phát triển mới.